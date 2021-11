Pao lokalni šef Crvenog križa: Naplaćivao u gotovini usluge koje su trebale biti besplatne

Služba kriminalističke policije Policijske uprave varaždinske dovršila je kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o Nebojši Buđanovcu, ravnatelju Crvenog križa Varaždinske županije.

- Nažalost, ne smijem davati nikakve izjave - poručio nam je kratko danas Buđanovac, potvrdivši da je bio priveden.

Kako se sumnja, on je kao odgovorna osoba jedne javne ustanove s područja Varaždinske županije iskoristio svoj položaj i ovlasti jer je od 2017. do 2021. godine pružao usluge stručnog savjetovanja koje se pružaju besplatno u toj javnoj ustanovi, a on ih je naplaćivao većem broju osoba. Obavljene je usluge naplaćivao u gotovini bez izdavanja računa za gotovinsku naplatu, čime si je pribavio materijalnu korist u iznosu od 30.000 kuna, kažu u PU varaždinskoj.

Po završetku kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Nebojšu Buđanovca u Varaždinu nazivaju "dobrim duhom" zbog pomoći sugrađanima u kriznim situacijama. O njemu smo prije dvije godine objavili priču u kojoj je govorio o samurajskom kodeksu u kojem piše: "Štitim slabe i pomažem im da ojačaju. Moj glas je glas istine i razuma u mraku. Tražim ono najbolje u drugima i sebi. Držim obećanja. Svoje štićenike branim vlastitom čašću. Nisam ničije vlasništvo i ne posjedujem nikoga. Ispravno djelovanje važnije mi je od mojih želja i strahova". Psihoterapeut Buđanovac je i bivši svjetski prvak u kategoriji tradicionalne forme s oružjem, a bavi se i pisanjem. U županijskoom Crvenom križa, u kojem je ravnatelj, vodi i Tim za krizna stanja. U razgovoru za Večernji list rekao je tada da je više od stotinu ljudi odgovorio od toga da dignu ruku na sebe. Angažirao se i u slučaju psihijatra iz bolnice kojeg su sumnjičili za seksualno zlostavljanje pacijentica, pozvavši žene koje su doživjele zlostavljanje da progovore o tome. Nazvali smo danas Crveni križ Varaždinske županije, no rekli su nam da ne mogu davati nikakve informacije.