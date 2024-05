Tko je Predrag Mišić Peđa, branitelj srpske nacionalnosti kojeg DP nudi za ministra?

Pregovori između HDZ-a i Domovinskog pokreta o formiranju nove parlamentarne većine još uvijek traju. U DP-u smatraju kako bi na funkciju ministra branitelja trebao doći Predrag Mišić Peđa, vukovarski branitelj srpske nacionalnosti. On je u srpskom logoru u Mitrovici proveo 271 dan. Otac i majka su mu Srbi, a 1991. godine stao je na hrvatsku stranu i branio domovinu u kojoj je živio.

O svome ratnom putu Mišić je detaljnije govorio 2017. godine u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva". Kako je ispričao, u vrijeme mladosti Vukovar je bio u procvatu i izuzetno bogati grad s 45 tisuća stanovnika. Prije rata vrijeme je često provodio u Srbiji.

"Bio sam zaposlen u jednoj privatnoj firmi, '89. se rodila starija kći, živjeli smo normalnim životom u krugu rodbine, prijatelja, kumova. Rat je počeo, bili smo još djeca, prisiljeni da braniš obitelj, kuću, dom, državu, domovinu", kazao je. Kada je rat počeo, bio je vojnik na Mitnici, a njegov brat s druge strane među četnicima.

"Nikada više nećemo biti nakon toga isti. Dijete mi se rodilo 6. rujna u Slavonskom Brodu, samo sam je pokupio iz bolnice i vratio se, jedino što sam pomislio da je više nikada neću vidjeti. Mislio sam to je to, sad će nas pobiti i s tim smo završili", prisjetio se u intervjuu 2017. godine. Kada je zarobljen, prvo je odveden na Ovčaru pa u Mitrovicu. U logoru je proživio najveće strahote o kojima, kako je istaknuo, ne voli niti govoriti. U Vukovar je ponovno prvi puta ušao 1997. godine. Htio je fotografirati kuću, no promašio ju je jer su sve bili iste - srušene.

Godine 2014., Mišić je razbio dvojezičnu ploču u Vukovaru. Uhićen je, a iz policije je navedeno kako je tom prilikom bio i pod utjecajem alkohola. Večernji list tada je prenio njegovu izjavu: "Razbio sam ćiriličnu ploču jer smatram da ćirilici nije mjesto u Vukovaru dokle god se ne riješi pitanje tisuće ubijenih i nestalih i dok se ne kazne krivci počinjenih ratnih zločina".

"U par navrata sam dao izjavu vodećim hrvatskim medijima po pitanju ćiriličnih ploča i isti su odbili to objaviti. Izjavio sam da su ćirilične ploče u Vukovaru podsjetnik na strahovita stradanja Vukovara i da nije vrijeme da se postavljaju. Kako mediji to nisu prenijeli javnosti bio sam primoran na ovaj način dignuti svoj glas", dodao je tada.

Predrag Mišić nagrađen je 2021. godine nagradom "Ponos Hrvatske", objavljeno je na stranicama Grada Vukovara. Kako je tada istaknuto, Mišić svoje slobodno vrijeme i resurse koristi u svrhu pomoći bolesnoj djeci i siromašnijim sugrađanima.

"Predrag Mišić posljednjih 5 godina svako ljeto šalje vukovarske mališane na more. Mnogim obiteljima koje si zbog raznih okolnosti ne mogu priuštiti ljetovanje pomogao je da odu na more uz niz za njih organiziranih aktivnosti, a prošle godine je htio prodati svoj dugo željeni motocikl zbog toga. Motocikl je stavio na aukciju, a sredstva od prodaje namijenio je za ljetovanje 30 mališana iz Vukovara. No, potaknuvši i druge ljude na ovakva djela, motocikl je ostao u njegovom vlasništvu, a skupljeno je dovoljno novaca za sedmodnevno ljetovanje 51 djeteta", objavio je Grad Vukovar 2021. godine te dodao kako je to samo jedno među njegovim brojnim nesebičnim i dobronamjernim djelima.