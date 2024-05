Pregovori sve neizvjesniji: DP za ministra nudi branitelja srpske nacionalnosti

Pregovori između HDZ-a i Domovinskog pokreta o formiranju nove parlamentarne većine i vlade po službenim su najavama trebali biti nastavljeni sutra, no danas su nam s obje strane neslužbeno potvrdili kako je sastanak u Banskim dvorima održan već u utorak. Taj sastanak, međutim, nije donio pomak prema potpisivanju koalicijskog sporazuma. Dapače, čini se kako je pozitivan ishod pregovora sada neizvjesniji nego što je bio ranijih dana.

Nemaju ništa protiv manjina

Točka prijepora i dalje je SDSS, kojeg DP ne želi ni u budućoj vladi ni u parlamentarnoj većini, a Andrej Plenković, čini se, nimalo nije sklon odreći se stranke koja mu se kroz proteklih osam godina potvrdila kao jedan od najodanijih partnera. Izvori iz DP-a tvrde kako im je Plenković to na sastanku otvoreno dao do znanja. DP-ove pregovarače pritom posebno frustriraju Plenkovićevi pokušaji da im objasni kako je sudjelovanje zastupnika nacionalnih manjina u većini i Vladi civilizacijski doseg pa ponavljaju kako nemaju ništa protiv manjina, ali kako ne žele da o vlasti u Hrvatskoj odlučuje stranka za koju tvrde kako je nastala na protuustavnim osnovama. A kako bi dokazali kako nemaju ništa protiv srpske nacionalne manjine, Plenkoviću su, kažu, predložili da u buduću Vladu uđe ministar srpske nacionalnosti. U DP-u smatraju kako bi na funkciju ministra branitelja trebao doći njihov Predrag Mišić Peđa, vukovarski branitelj srpske nacionalnosti, pa poručuju kako je na Plenkoviću sada da odluči želi li on u Vladi Srbe koji su k tomu i hrvatski branitelji, ili mu je isključivo stalo do Millorada Pupovca i SDSS-a.

Istodobno se u DP-u osjeća nezadovoljstvo zbog toga što je, tvrde, na sastanku dogovoreno kako će se i jedna i druga strana suzdržavati od javnih istupa da bi, uvjereni su, iz HDZ-a u medije zatim bila puštena priča o ministarstvima za koja je navodno zainteresiran DP. Naši izvori iz ove stranke tvrde kako na dosadašnjim sastancima nisu spominjali niti jedan konkretan resor, jer smatraju kako je to besmisleno dok se ne utvrdi tko će uopće činiti novu parlamentarnu većinu. Priču je na podjelu resora, tvrde, nastojao usmjeriti upravo Plenković, koji na njihova višekratna pitanja razmišlja li uopće o traženju presudnog, 76. glasa za saborsku većinu bez SDSS-a, nakon što je interes za sudelovanje u takvoj većini iskazala suverenistica Vesna Vučemilović, nije odgovorio. U DP-u zato ne isključuju mogućnost ponavljanja parlamentarnih izbora i jedino je pitanje hoće li i kako na Plenkovićevu taktiku reagirati HDZ-ovi redovi u kojima se, kako smo već pisali, već može čuti pitanje treba li stranci sa 61 osvojenim mandatom takva avantura.

Ne uspiju li HDZ i DP doći do dogovora, kao opcija preostaje i sklapanje tzv. antikorupcijske saborske većine koju zagovara SDP, a koja bi se okupila na vrlo kratki rok, konkretno do 15. rujna, kako bi izglasala neke ključne promjene oko kojih bi se mogla usuglasiti dosadašnja oporba, a tek potom bi se išlo na raspuštanje Sabora i nove izbore. Iako o njoj nevoljko govore, u DP-u ne isključuju do kraja ni tu mogućnost.

Iako matematika ne radi u njihovu korist na ljevici i dalje nisu "bacili koplje u trnje". Kažu, opcija da se Sabor konstituira ukoliko od pregovora između HDZ-a i DP-a ne bude ništa i dalje postoji, ali jedino pod uvjetom da se u toj varijanti doista nešto i promijeni, odnosno da tako konstituirani Sabor promijeni nekoliko zakona. Izvori bliski pregovaračima s ljevice uvjeravaju kako, unatoč percepciji da od antihadezeovskog bloka nema ništa, još ništa nije gotovo te kako se na sastanku u hotelu Internacional, na kojemu su prije nekoliko dana bili regovarači koalicije Rijeke pravde i Domovinskog pokreta, otvoreno pričalo o opciji konstituiranja Sabora i potom izazivanja novih izbora. Isti izvori kažu kako je Peđa Grbin tada jasno pitao pregovarače iz Domovinskog pokreta je li moguća opcija konstituiranja Sabora i rukama zastupnika Možemo, s obzirom na to da u DP-u stalno ističu kako im je, uz SDSS, neprihvatljiva i suradnja s tom strankom. Čuje se kako Grbinu nitko takvu opciju na sastanku nije apriori odbacio, a isti izvor kaže i kako je Grbin to pitanje postavio i zato što je Sandra Benčić javno podržala opciju konstituiranja Sabora pod uvjetom da predsjednik sabora u tom slučaju nije nitko iz Domovinskog pokreta. Na sastanku se isto tako razgovaralo kako je takva hipotetska opcija moguća samo ukoliko se onda doista nešto i promijeni prije novih izbora.

Oporba ne želi ljetne izbore

U SDP-u inzistiraju da se ukine lex AP i spriječi Ivana Turudića da dođe na mjesto šefa DORH-a, a razgovaralo se i o opciji da se mijenja Izborni zakon, odnosno barem neki njegovi dijelovi. Takav scenarij trajao bi vrlo kratko, odnosno do 15. rujna i jedan od razloga zbog kojega ga na ljevici uzimaju ozbiljno u obzir jest taj što tako oporba diktirala kada će se na nove izbore. Naime, u SDP-u, ali i DP-u, kažu izvori bliski pregovaračima s ljevice, vjeruju kako bi Plenković, odluči li ići na nove izbore, iste namjestio da se održe usred ljeta, a to nikome od njih ne odgovara jer bi odaziv vjerojatno bio puno manji nego na jesen.

– Ako je varijanta da se ide na nove izbore realna, onda je bolje da se ide na nove izbore kada odgovara nama, a ne Plenkoviću – kaže izvor blizak pregovaračima s ljevice. Dodaje i kako izgovori da bi birači DP-a kaznili desnicu u slučaju dogovora o konstituiranju Sabora s ljevicom ne drže vodu, a kao dokaz navodi novi Crobarometar, koji pokazuje da je problem korupcije ljudima na prvom mjestu iz čega bi se, kaže, dalo iščitati da bi birači sprječavanje dolaska Turudića na čelo DORH-a honorirali svim opcijama koje bi do toga dovele.