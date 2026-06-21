Nasjeli na akciju varalica i ostali bez stotina tisuća županijskih eura

Cijela Požeško-slavonska županija, a i ostatak Hrvatske ostali su poprilično iznenađeni objavom županice Antonije Jozić da su im iz županijske blagajne nestale stotine tisuća eura. Županica je bila misteriozna i nije htjela reći ništa više dodavši da traje istraga koja pokušava utvrditi tko je i kako iz županijske kase ukrao silan novac. Zaposlenici su navodno nasjeli na lažni mail, nakon čega je s računa Županije izvučeno više stotina tisuća eura.

Internetske prijevare danas su uzele maha i česti su slučajevi da se građani upecaju u mrežu varalica pa izgube tisuće eura. No od nekih institucija očekuje se educirano osoblje i višestruki sustav provjere isplata, posebice ako se radi o stotinama tisuća eura. Nadamo se samo da neki ne misle da je to kap u moru jer Požeško-slavonska županija, iako je daleko od najbogatijih, ima godišnji proračun od čak 140 milijuna eura.