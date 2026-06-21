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MIROVNI PREGOVORI

Iranci reagirali na bijesni ispad Trumpa, pregovori su pauzirani

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington
Alex Brandon/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 21:37

Državna televizija Press TV na engleskom jeziku izvijestila je da članovi delegacije sada razmatraju kako odgovoriti na Trumpove izjave, dane nedugo nakon što su ranije u nedjelju započeli razgovori na visokoj razini između SAD-a i Irana u švicarskom Bürgenstocku.

Iranska delegacija uključena u razgovore s američkim predstavnicima u Švicarskoj izrazila je prosvjed zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će narediti nove napade na Iran ako Hezbollah u Libanonu nastavi "uzrokovati probleme", izvijestila je iranska državna novinska agencija Iran. Državna televizija Press TV na engleskom jeziku izvijestila je da članovi delegacije sada razmatraju kako odgovoriti na Trumpove izjave, dane nedugo nakon što su ranije u nedjelju započeli razgovori na visokoj razini između SAD-a i Irana u švicarskom Bürgenstocku.

Obje strane obećale su se suzdržati od daljnjih napada i prijetnji prema memorandumu o razumijevanju potpisanom ranije ovog tjedna, čime je otvoren put za razgovore u Švicarskoj čiji je cilj postizanje dugoročnog mirovnog sporazuma. Iranska državna novinska agencija ISNA izvijestila je nedugo nakon toga da su razgovori u Bürgenstocku, u kojima su sudjelovali i predstavnici posrednika Pakistana i Katara, prekinuti na 80 minuta radi internih konzultacija.

Članovi iranske delegacije do sada nisu službeno komentirali izvješća. Iranska strana je prekinule razgovore radi konzultacija nakon što je Trump pozvao Iran da "odmah zaustavi svoje visoko plaćene ZASTUPNIKE u Libanonu da uzrokuju probleme", jer tekuće borbe između Izraela i milicije Hezbolaha koju podržava Iran i dalje ugrožavaju pregovore između Washingtona i Teherana, piše agencija Dpa.

"Ako to ne učine, ponovno ćemo jako snažno udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošli tjedan, samo jače!!!", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, referirajući se na rasplamsavanje borbi s Iranom tjedan dana prije potpisivanja memoranduma. Trump je također rekao za Fox News da je izdao upozorenje Iranu, nakon što je Teheran u subotu rekao da neće otvoriti Hormuški tjesnac kako je predviđeno memorandumom navodeći kao razlog tekuće izraelske napade na Libanon.

"Zatvorite ga i nećete imati državu", citiran je Trump. "Nećete se ni vratiti u svoju prokletu zemlju." U međuvremenu, dopisnik Axiosa Barak Ravid, pozivajući se na diplomata koji sudjeluje u švicarskim pregovorima, rekao je na X-u da "Iranci nisu otišli" i da se pregovori nastavljaju. Izvor s iranske strane agenciji Reuters je potvrdio da razgovori nisu okončani nego pauzirani. Nacrt izuzeća od sankcija za iransku naftu je finaliziran, rekao je u nedjelju član iranskog tima koji pregovara sa SAD-om iranskim državnim medijima i najavio da bi uskoro trebao biti objavljen.

Reuters je ranije objavio da je član iranskog pregovaračkog tima iranskim medijima rekao da neće biti pregovora o drugim temama ako se ne završi rat u Libanonu. Vođa Hezbollaha Naim Qassem izjavio je u nedjelju da Izrael neće ostati u Libanonu, dodajući da će njegova skupina odgovoriti na svako kršenje s izraelske strane. Njegove izjave došle su u trenutku kada izraelski dužnosnici kažu da trupe mogu slobodno djelovati bez ograničenja kako bi uklonile prijetnje u Libanonu unatoč dogovorenom prekidu vatre koji je stupio na snagu u petak.
Ključne riječi
Donald Trump SAD Iran

Komentara 8

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Avatar Marathon
Marathon
22:13 21.06.2026.

Kako Iranci ..bu Trumpa, to je nešto urnebesno.

Avatar Certilian
Certilian
22:10 21.06.2026.

već prije par dana sam znao da će stara panjina sve uje*ati...

AL
alojzvodic
21:58 21.06.2026.

Glavni iranski pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf osudio je "očaj" Sjedinjenih Država nakon što je predsjednik Donald Trump danas zaprijetio iranskoj delegaciji koja je pregovarala u Švicarskoj i rekao da bi SAD mogle "preuzeti" Hormuški tjesnac ako ne postignu sporazum s Iranom. "Zar se nikada ne pitaju da li bi, da su njihove prijetnje stvarno upalile, danas bili u tako očajnoj situaciji?", napisao je Ghalibaf na društvenoj mreži X. „Američke prijetnje uopće ne shvaćamo ozbiljno, niti Amerika ima snage stati iza njih. Bolje im je da pažljivo biraju riječi. Naše oružane snage spremne su odgovoriti na njih na drugačiji način. Bez obzira koliko pričaju, mi smo ti koji djeluju“, napomenuo je.

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