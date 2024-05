Bartulica: Zašto Pupovac nije u Okučanima? Nećemo odustati od ključnih načela

Član DP-a Stjepo Bartulica izjavio je da u pregovorima s HDZ-om neće odustati od ključnih načela

Predsjednik Mosta Božo Petrov kaže da se Most protivi da HDZ šalje Hrvate u inozemstvo, a da na njihovo mjesto dovodi niže kvalificiranu radnu snagu

Ministar obrane Ivan Anušić izrazio je nadu da bi pregovori s DP-om mogli vrlo brzo doci do konačnog dogovora

Premijer Andrej Plenković rekao je da u pregovorima s DP-om oko sastavljanja nove vlade nema ništa novo od jučer

Tijek događaja:

15:05 - Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas od 13 sati na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Budinščina u povodu obilježavanja Dana općine. Nakon svečanosti, obratio se medijima te komentirao aktualne teme.

"Kada netko pruži dokaz da ima većinu, ta će osoba dobiti mandat. Pregovori su tek počeli, pregovara se na sve strane. Javno, tajno, iza leđa, prijevarno. Kao i uvijek, ali još prljavije. Mislim da bi se stranke trebale držati onoga što su jasno govorile. Nije to poruka DP-u. DP će odlučiti sam što hoće, to je njihova odluka", rekao je.

>>OPŠIRNIJE

14:25 - Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u srijedu u Puli da nemaju pravo odustati od antikorupcijske koalicije te da su SDP-ove pozicije jasne, ali se o tome moraju izjasniti Domovinski pokret i IDS. Referirajući se na IDS koji se ne vidi u sastavljanju antikorupcijske vlade jer nema suglasja oko niza zakona, Grbin je istaknuo da će IDS morati račune polagati svojim biračima.

"Gospodo iz IDS-a, kada na stol dođe glasanje o tome da razriješimo Turudića s mjesta glavnog državnog odvjetnika, a doći će, ili da maknemo 'lex AP' kako ćete glasati? Možete glasati za naš prijedlog, ili ćete se napokon razotkriti i glasati sa HDZ-om", kazao je. Ustvrdio je da će IDS račune polagati biračima koji ih nisu birali da podržavaju HDZ i ostavljaju na snazi katastrofalne odluke koje je HDZ u zadnjih nekoliko godina donio.

Grbin nije odgovorio na pitanje hoće li se ponovno sastati s Domovinskim pokretom, no naglasio je da Domovinski pokret, ali i IDS znaju sve te se o tome moraju izjasniti. "Ako idemo u tom smjeru bitno je da se to dogodi što prije kako bi mogli bez vlade promijeniti odluku o Turudiću", kazao je Grbin novinarima na proslavi Međunarodnog praznika rada u Puli. Poručio je da će svaka stranka biračima morati objasniti jesu li njihove poruke prije izbora bile samo folklor ili su to stvarno tako mislili. Svjestan je, međutim, kako "nema realnosti da se stvori vlada u kojoj će sjediti SDP, Domovinski pokret i Možemo.

"To nije realno, ali konstituiranje sabora koji bi mogao promijeniti neke katastrofalne odluke koju su zadnjih godina donesene i popraviti Hrvatsku je ipak moguće", zaključio je predsjednik SDP-a.

"Ili ćemo sastaviti antikorupcijsku većinu u Saboru i početi mijenjati zemlju, pa onda ako treba ići na nove izbore, nadam se po pravednijim pravilima nego do sada, ili će se HDZ- u omogućiti da i dalje krade", poručio je Grbin. Dodao je kako predsjednik Zoran Milanović u ovom trenutku ne sudjeluje ni u kakvim postupcima koji su vezani u sastavljanje saborske većine jer uostalom to nije njegov posao.

VEZANI ČLANCI:

14:20 - Član Domovinskog pokreta (DP) Stjepo Bartulica izjavio je da u pregovorima s HDZ-om neće odustati od ključnih načela, a čelnika SDSS-a Milorada Pupovca pitao je zbog čega danas nije s njima u Okučanima. Na najavu predsjednika HDZ-a i tehničke vlade Andreja Plenkovića da deratifikacija Istanbulske konvencije, na čemu DP inzistira, ne dolazi u obzir te da on računa na sve manjine u parlamentarnoj većini, dok DP uvjetuje svoju suradnju micanjem SDSS-a, Bartulica kaže kako će se sve to vidjeti.

"Ne mogu više govoriti o detaljima pregovora, ali što se tiče predstavnika manjina, imam jedno pitanje za Milorada Pupovca (čelnika SDSS-a), kad već služi hrvatskoj državi - zašto nije s nama danas? Ovo su bili presudni dani u novijoj hrvatskoj povijesti i mislim da je svim hrvatskim političarima, bez obzira kako gledali budućnost i svoju ulogu, mjesto ovdje", rekao je Bartulica.

Naglasio je da DP traži promjene u Hrvatskoj. "Ne može biti "business as usual" kao do sada, svi će se trebati malo prilagoditi", istaknuo je. Odbio je precizirati koliko je DP spreman popustiti u pregovorima oko sastavljanja vlasti, ali je naglasio da od glavnih načela neće odustati. "Moramo se naći na sredini na neki način, a kako će to izgledati ne mogu reći, ali DP, mi svi, ćemo biti na visini zadatka i nećemo odustajati od ključnih načela", izjavio je Bartulica.

Ne boji se, kazao je, da bi ih HDZ mogao ucijeniti u pregovorima s mogućnošću novih izbora, iako, dodao je, DP niti od te opcije ne bježi. "Koliko god su spinovi u medijima o podjelama u DP-u, vidimo da su podjele u drugim strankama, a ne kod nas, prema tome ne bojimo se ni te opcije, ali prvo dopustimo da se proces pregovora odradi. Znamo kakvi su rokovi, trebat će još malo strpljenja", kazao je.

Na novinarsku napomenu kako su u DP-u ranije govorili da Andreja Plenkovića treba uhititi i osuditi, Bartulica je poručio da se možda i Plenković "nespretno izražavao o drugima". Bartulica je rekao također da su svjesni svoje odgovornosti i da građani očekuju da isporuče konkretna rješenja. DP će, dodao je, uložiti veliki napor da provedu ono što su i obećali. "Nije to lako, politika je umijeće mogućega, ali ponovit ću da sam oprezni optimist", rekao je.

14:15 - Predsjednik Mosta Božo Petrov ponovio je u srijedu kako se Most protivi da HDZ šalje Hrvate u inozemstvo, a da na njihovo mjesto dovodi niže kvalificiranu radnu snagu i svjetsku sirotinju koja će razbaštiniti hrvatsku djecu.

"Za nas je ne samo grozno, već i bizarno da svako malo poslodavci poručuju da će nam u sljedećim godinama biti potrebno 500 tisuća stranih radnika. Most se grozi takvih scenarija", izjavio je Petrov koji tvrdi da trenutnu useljeničku politiku vode i diktiraju veliki poslodavci i agencije za uvoz stranih radnika od kojih su brojni bliski HDZ-u.

"Protiv smo toga da HDZ šalje Hrvate u inozemstvo, a na njihovo mjesto dovodi niže kvalificiranu radnu snagu i svjetsku sirotinju iz trećih zemalja koja će razbaštiniti hrvatsku djecu i dugoročno izbrisati spomen hrvatskog naroda na ovim povijesnim prostorima. Ako vam to zvuči dramatično, pogledajte što se događa u Francuskoj", pozvao je. Naveo je kako u Francuskoj "ima deset posto onih koji nisu tamo rođeni, a da HDZ namjerava u Hrvatsku uvesti njih 25 posto u deset godina". Objasnio je da dolazak strane radne snage cementira plaće i mirovine, a protivi se i kršćanskom svjetonazoru. Nada se da im u tome "DP neće asistirati, da će zajedno s njima odabrati opciju koja služi hrvatskim građanima, te da se neće dogovoriti s HDZ- om".

Rekao je da su Domovinskom pokretu uputili poziv da zajedno sudjeluju u formiranju antikorupcijske većine u Hrvatskom saboru. Cilj im je da i DP ostane vjeran obećanjima da neće s HDZ- om i da će provoditi promjene. Poručio je da im Most daje priliku da ne idu s HDZ- om, a da čine dobro hrvatskim građanima mijenjajući zemlju na bolje i usvajajući zakone koji su u interesu svih građana.

Ideja im je osnivanje ureda za ispitivanje porijekla imovine, ograničenje uvoza stranih radnika, usklađenje mirovina sa životnim troškovima, uvođenje univerzalnog dječjeg doplatka te ograničenje mandata manjina.

Upitan što je najbolje za Hrvatsku u trenutcima kada još traju pregovori o sastavljanju većine među strankama, Petrov je odgovorio da je to konstituiranje Hrvatskog sabora bez HDZ- a i donošenje zakona u korist građana, a onda nakon toga izbori. Drugi manje dobar scenarij je, da se ide na nove izbore.

14:10 - Ministar obrane Ivan Anušić kazao je, upitan za fotografiju s tajnikom DP-a Josipom Dabrom, kako njegova prijateljstva nisu ograničena na stranačku pripadnost, te izrazio nadu da bi pregovori s Domovinskim pokretom mogli vrlo brzo doci do konačnog dogovora. "Nadam se da će vrlo brzo doći do konačnog dogovora i rezultata naših pregovora, da ne kažem konačno rješenje", izjavio je. No, da bi poslijeizborni pregovori između HDZ-a i DP-a završili uspješno, mora postojati fleksibilnost, razumijevanje i uvažavanja jedni drugih, jer se bez toga politika ne može voditi, poručio je Anušić nakon svečanog obilježavanja 29. godišnjice vojno redarstvene operacije Bljesak. Upitan postoji li druga opcija za sastavljanje parlamentarne većine, osim s DP-om, odgovorio je kako je "matematika takva kakva je, brojevi se ne mogu mijenjati i brojevi sve pokazuju".

"Što se tiče fotografije, bio sam pozvan na krizmu, a ja se odazivam na takve pozive. Dabro i ja se poznajemo oko 20 godina i moja prijateljstva nisu ograničena na stranačku pripadnost, nisu nikad bila, niti će biti. Kod mene se politika i prijateljstva ne miješaju", rekao je Anušić.

Potpredsjednik vlade time se osvrnuo na fotografiju koja se dijeli na društvenim mrežama, a snimljena je u jednom restoranu, na proslavi krizme, a na njoj pozira s tajnikom Domovinskog pokreta Josipom Dabrom i zastupnikom te stranke Stipom Mlinarićem. "Naravno da smo neformalno razgovarali i komentirali, međutim zna se tko vodi pregovore, tko je ključan u pregovorima i tko donosi odluke", kazao je Anušić.

14:05 - Premijer Andrej Plenković rekao je u Okučanima nakon obilježavanja 29. obljetnice vojno-redarstvene operacije Bljesak da u pregovorima s Domovinskim pokretom (DP) oko sastavljanja nove vlade nema ništa novo od jučer. Upitan je li točna informacija da je HDZ naručio internu anketu po izbornim jedinicama poslije izbora i znači li to da razmatra opciju novih izbora, predsjednik HDZ-a i tehničke Vlade kazao je da mu to nije poznato te vjeruje da bi on znao da je anketa naručena.

"Nacionalni odbor i Predsjedništvo HDZ-a su početkom prošlog tjedna donijeli odluku, vodimo pregovore i to je ono što radimo", dodao je, upitan je li pod pritiskom unutar stranke jer, kako pišu neki mediji, mora sklopiti sporazum s DP-om. U Okučanima je bio i predsjednik te Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović koji nije davao izjave, a novinari su Plenkovića pitali je li s njime komunicirao. "Odali smo počast žrtvama, došli smo ovdje radi poginulih hrvatskih branitelja i komemoriranja vojno-redarstvene operacije Bljesak, sve ste vidjeli", istaknuo je.

14:00 - Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu kako je optimističan u pogledu ishoda pregovora između HDZ-a i DP-a o sastavljanju nove hrvatske vlade.

"Pregovori traju, optimističan sam sam glede njihova ishoda i sa strpljenjem čekam konačni ishod“, rekao je Jandroković novinarima na obilježavaju 29. obljetnice VRO Bljesak. Upitan bi li mu bilo sporno ako bi Domovinski pokret tražio mjesto predsjednika Sabora, odgovorio je kako je predugo u politici, da ne bi bio spreman na sve ishode.

"Ali pregovori traju i dajmo im vremena da uspiju, važno je to zbog stabilnosti hrvatske države“, naglasio je, ne želeći iznositi detalje o pregovorima. Jandroković je, upitan očekuje li uskoro okupljanje novog saziva Sabora, odgovorio kako za to postoje rokovi.

"Rok je do 19. svibnja, do tada će se, sasvim sigurno, sastati novi saziv, a kakav će ishod biti, to ćemo vidjeti“, kazao je, podsjetivši da je datum sazivanja na predsjedniku Republike. "On saziva Sabor na prvo zasjedanje, do 19. svibnja će sasvim sigurno sjednice biti“, kazao je.

"Nismo ovdje bitni mi, bitni su ljudi kojih se prisjećamo, bitni su oni koji su izgubili ili riskirali svoje živote“, uzvratio je na pitanje bi li bilo dobro da predsjednici države i Vlade zatome svoje animozitete bar na ovakvim obljetnicama, jer se u Okučanima nisu ni pogledali, ni pozdravili. "Ovdje su važni hrvatski branitelji, vojnici, policajci, svi koji su pobijedili i donijeli slobodu hrvatskom narodu. Dakle, ovo je podredno, nismo mi ti koji su ovdje važni, važni su ljudi kojima se dolazimo pokloniti“, naglasio je Jandroković.

Za svoj susret s predsjednikom Zoranom Milanovićem kaže da je prošao uobičajeno, da su si pružili ruku. Otklonio je novinarske teze da je tampon zona između predsjednika Vlade i države. Svaki put to pitate, a ja svaki put ponavljam da je to protokol, preseans, gdje sjedi predsjednik Republike, Sabora i Vlade, izjavio je.