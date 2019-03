Tko je Josip Rođak: Morao se odseliti zbog teške naravi i sukoba

Dok su se jučer ujutro zgražali nad viješću da je otac na Pagu bacio četvero svoje djece s prvog kata zgrade, rodbina i prijatelji Josipa Rođaka u Virovitici nisu ni slutili kako je taj monstrum upravo on. Tek su rijetki bili s njim u kontaktu jer vrijeme je učinilo svoje – odselio se iz Slavonije prije gotovo 15 godina, a njegova narav, kako nam kažu, bila je drugi razlog zašto rođaci i nisu previše žalili što ga rijetko čuju, a još rjeđe vide.

Roditelji se razveli

– U šoku sam i ne mogu razgovarati, molim vas da me razumijete – očajna je bila Dunja K., polusestra Josipa Rođaka s kojom smo se jučer popodne čuli. Za stravičnu vijest saznala je od prijatelja i iz medija, a polubrata nije vidjela osam godina.

Pogledajte izjavu vlasnika kuće:

[video: 29749 / ]

– Ne znam što mu se dogodilo, srce mi se slama zbog djece, samo neka se oporave. Josip je uvijek bio problematičan, imao je i problema sa zakonom zbog navodne nelegalne preprodaje automobila, neko vrijeme je navodno radio i u Njemačkoj prije ovog posla noćnog čuvara u kampu u Šimunima. No, nikada nismo mogli zamisliti da bi učinio ovakvo što – kazala za Informativni centar Virovitica.

Od četvero nećaka, Dunja je upoznala tek najstarije. I sama je majka dvoje djece, 32 su joj godine, a znatno je, dakle, mlađa od brata na Pagu. Uz nju, Josip Rođak ima i polubrata. Stup obitelji bio je otac im Franjo, a nakon njegove smrti, odnosi s Josipom postajali su sve hladniji. Odrasli su u malom mjestu Milanovac nadomak Virovitici. Darko Rođak sjeća se kako je svom rođaku Franji, davno prije Domovinskog rata, pomagao graditi kuću.

– Josip jest moj bratić, ali ja ga u životu nisam vidio. Dok je njegov otac Franjo gradio kuću, ja sam mu pomagao u gradnji. Tada Franjo nije imao djecu. Njegova supruga, Josipova majka, imala je problema s alkoholom, a zbog njezina su se pijanstva poslije i razišli. I ona je danas pokojna... – kaže Darko Rođak. Za Franju ističe da je bio radišan, a za kruh je zarađivao kao podvornik u školi.

– Imao je dva moždana udara, od drugoga je i umro – dodaje.

Pogledajte video balkona s kojeg su djeca bačena:

[video: 29748 / ]

O Josipovu privatnom životu ne zna puno, čuo je tek kako je radio jedno vrijeme u Njemačkoj.

– Pročitao sam na portalima da je čovjek bacio djecu, ali nije bilo više informacija. Tek kad su me novinari nazvali, shvatio sam da je to učinio moj rođak. Iznenadio sam se, moja je to krv. Nemam tu što pametno reći, grozno je to što je napravio, imam i ja dvoje djece i unuke – govori on.

Moglo se to i očekivati

Slično će reći i ostala rodbina u Virovitici.

Pogledajte izjavu ravnateljice Centra za socijalnu skrb:

[video: 29765 / ]

– Bratići smo, ali nismo bili u kontaktu. Iznenađen sam, strašno je to što je učinio svojoj djeci, ali to se od njega, nažalost, moglo i očekivati, barem po onome što se u obitelji govorilo o Josipu. On je takav, oduvijek je upadao u probleme, i pravio je probleme, morao se zbog toga i preseliti na Pag prije desetak godina – kaže drugi rođak Josipa Rođaka. Naš sugovornik, zanimljivo je, dijeli i ime i prezime s ocem koji je na Pagu bacio četvero svoje djece – i on se zove Josip Rođak. Telefon mu je, stoga, jučer često zvonio.

– Koliko mi je poznato, žena s kojom ima četvero djece druga mu je žena – dodaje on.

