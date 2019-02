Majka: Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, unakazio joj je oko

Nakon što je rano jutros svoje četvero djece bacio s prvog kata kuće na Pagu, Josip Rođak diljem je Hrvatske probudio zgražanje i zaprepaštenost. Djeca se trenutno nalaze u bolnici: dvoje djece je izvan životne opasnosti, dok su dvije djevojčice u teškom stanju. Oko cijelog incidenta oglasila se i Josipova supruga, odnosno majka nesretne djece.

-Dvoje djece su ok, a dvoje kritično. Jedna će morati za Zagreb, a druga na operaciju oka. Sad sam u bolnici, kod djece sam. Preporučit ću vam da razgovarate s mojim suprugom, nek vam on to kaže. Samo ću vam to reći- kazala je potresena žena za Index.

>>Press konferencija u vezi događaja na Pagu

-Bila sam tamo kad je bacao djecu. On me probudio u 5:56, prije 6 sati. Pitao me je li spavam. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu. Ja nisam skužila da mi je odnio djecu. Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, onu što joj je unakazio oko. Kad sam vidjela da je nosi, mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A odnio ju je dolje na beton. I onda sam otrčala dolje. Bila sam u gaćama, bosa. Vidjela sam dijete u lokvi krvi- kazala je Katica Rođak.

>>Kirurg Jaša Pavić o stanju djece koju je otac bacio s balkona

- Ovaj slučaj kako mene tako i mene djelatnike zaista je do kraja potresao i nije jednostavno sada reći nešto mudro i pametno što bi moglo možda zadovoljiti javnost u ovom trenutku. Ono što ću vam reći jesta da obitelj jest bila u tretmanu, još uvijek su korisnici nekih naših prava, vodili se različiti postupuci, međutim, moram reći da nikada ništa nije ukazivalo na mogući ovakav ishod niti je moguće uopće predvidjeti ovakve ishode koji su tako drastični, brutalni, radikalni i teški za nekog neutralnog promatrača, a kamoli kad ste nekako u žiži zbivanja- kazala je Vesna Burčul, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zadar.

>>Balkon s kojeg je otac bacio djecu na Pagu

