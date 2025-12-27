Brutalan napad na Ukrajinu, Zelenski putuje u SAD: 'Ovo su naše crvene linije'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će posjetiti Kanadu na svom putu prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je zakazan susret s predsjednikom Donaldom Trumpom. -Trenutno smo u avionu na putu za Floridu. Zaustavit ćemo se u Kanadi- rekao je Zelenski tijekom online press konferencije s novinarima- kazao je. Potvrdio je susret s kanadskim premijerom Markom Carneyem, piše Kyiv Post.

-Planiramo online komunicirati s europskim liderima, raspravljati o svim pitanjima, podijeliti detalje dokumenata koje ću pregledati s američkim predsjednikom i podići sva osjetljiva pitanja- dodao je. Komentirajući planirani sastanak u Floridi, Zelenski je pojasnio da će vjerojatno biti prisutni mediji, odnosno, da će sastanak biti javan. Dodao je da bi razgovori na razini lidera trebali poslužiti kao potvrda napretka u pregovorima između ukrajinskih i američkih strana.

Također je naglasio važnost kontinuiranih kontakata između ukrajinskih i američkih pregovaračkih timova, osobito s obzirom na to da su američki predstavnici vodili razgovore s Rusijom, uključujući i one u Moskvi. Ukrajina, kako je rekao, želi osigurati da američki dužnosnici bolje razumiju stav Kijeva.

-Naši sastanci pomogli su našim partnerima da razumiju mnoge detalje, osobito sigurnosne garancije, njihov pravni okvir i rizike od sporazuma s Rusijom koji možda više neće funkcionirati. To se također odnosi na rad nuklearne elektrane Zaporižja i druga teritorijalno osjetljiva pitanja- kazao je Zelenski.

Dok se ukrajinski predsjednik priprema za posjet Trumpu u njegovoj rezidenciji na Floridi kako bi razradio detalje plana za mir, čini se da Moskva vodi preventivnu kritiku. Odgovarajući na pitanja o „crvenim linijama“ Ukrajine u pregovorima i mogućim kompromisima, Zelenski je naglasio da su određena pitanja nedodirljiva.

-Danas postoje crvene linije za ukrajinski narod… To uključuje naše teritorije i nuklearnu elektranu Zaporižja. Pravno gledajući, ništa nećemo priznati pod bilo kakvim uvjetima- rekao je. Dodao je da će se vlada konzultirati s ukrajinskim narodom prije nego što donese bilo kakve velike odluke, ističući: „Narod Ukrajine je glavni.“

-Rusija je pokrenula masivne napade na Ukrajinu. Na putu prema mirovnim pregovorima njihov odgovor je jasan. Najvažnija stvar je da svi koraci koje poduzmemo moraju biti podržani snažnim sigurnosnim garancijama kako bi bili zaštićeni- rekao je ukrajinski predsjednik. -Ako pokrenemo pitanje, a američka strana donese referendum ili izbore, to sigurno ne može dogoditi pod uvjetima s kojima se danas suočavamo- dodao je. Također je naglasio važnost nastavka europske potpore Ukrajini.

-Nemamo dovoljno dodatnih sustava protuzračne obrane i to je jasno svima. Svi su dobili sve detalje od nas. Trebamo sustavne isporuke sustava i raketa jer Rusija napada sve većim brojem dronova i raketa- istaknuo je Zelenski pa ponovno naglasio da za održavanje izbora i referenduma prvo moraju biti osigurani sigurnosni uvjeti. Rekao je da je jutros ukrajinska Služba vanjske obavještajne službe izvijestila da je Rusija već naložila svojim agencijama da osiguraju da Ukrajinci koji žive u Rusiji, kao i oni u teritorijima koje je Moskva okupirala, mogu glasati.

-Zašto to rade? Da kasnije tvrde da tamo živi veliki broj ljudi i imaju pravo glasovati, a zatim proglasiti ukrajinske izbore nelegitimnima- rekao je Zelenski novinarima. Dodao je da Rusiju ne zanima metoda kojom širi tvrdnje o takozvanoj nelegitimnosti ukrajinske vlasti. -Rusija je sama nelegitimna, i zato širi tvrdnje o nelegitimnosti ukrajinskih vlasti- zaključio je Zelenski.

Podsjetimo, Kijev od sinoć trpi masovni napad balističkim raketama. Rusija ispalila nekoliko hipersoničnih raketa Kinzhal, balističkih raketa Iskander i grupu krstarećih raketa Kalibr na glavni grad, izvještavaju kanali za praćenje, a piše The Kyiv Independent. Poljski vojni zrakoplovi mobilizirani su tijekom noći kao odgovor na veliki napad Rusije na Ukrajinu, priopćile su Poljske oružane snage na platformi X.

Gradonačelnik Vitalij Kličko u subotu rekao da je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Zbog napada su u dvama neboderima u gradu izbili veliki požari, rekao je Kličko na komunikacijskoj platformi Telegram. Broj ozlijeđenih je narastao tijekom jutra, a spasioci su izašli na teren i radi drugih oštećenih stambenih zgrada. Grijanje nije radilo u tisućama domova u gradu s tri milijuna stanovnika, a zabilježeni su i nestanci električne energije.