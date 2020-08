Tko je Aleksej Navaljni: Putinov suparnik broj 1 bori se za život nakon što je popio čaj

U vrijeme kad je fokus europske i svjetske javnosti preseljen na prosvjede i oporbu u Minsku, i “stariji brat” Bjelorusije u Moskvi podsjetio je na stanje opozicije u svojim granicama. Aleksej Navaljni (44), daleko najpoznatiji ruski opozicijski političar, danas je odveden u bolnicu u Omsku nakon što mu je pozlilo na letu iz sibirskog grada Tomska za Moskvu te je avion morao izvanredno sletjeti. Ubrzo je odveden na jedinicu intenzivne njege te je pao u komu. Njegovi suradnici tvrde da je Navaljni otrovan te su to povezali s njegovim političkim djelovanjem.

Pritvaran 19 puta

– Pretpostavljamo da je Aleksej otrovan nečim što mu je umiješano u čaj. To je jedino što je popio ujutro – rekla je njegova glasnogovornica Kira Jarmiš.

