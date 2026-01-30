VIDEO/FOTO Satelitske snimke otkrile razmjere katastrofe grada na litici: Prizori su strašni

Grad na Siciliji ostao je na rubu litice nakon što su obilne kiše izazvale ogromno klizište i prisilile na evakuaciju više od 1500 ljudi. Klizište u Niscemiju, na jugozapadu talijanskog otoka, protezalo se 4 kilometra. Slike prikazuju automobile i građevine koje su pale 20 metara s novonastale litice, dok mnoge druge kuće ostaju opasno smještene na rubu. Objavljene su i šokantne fotografije koje prikazuju situaciju prije i nakon što se otvorilo klizište u sicilijanskom gradu koji sada stoji na rubu litice.

Sicilija prije i poslije klizišta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iz helikoptera Guardia di Finanza AW139, Niscemi izgleda kao gradić koji se drži za vrh brda dok ga ogromno klizište dugo više od četiri kilometra polako guta. Od 25. siječnja ova katastrofa u pokrajini Caltanissetta razorila je južni obronak, stvorila strminu od oko 50 metara i prisilila ljude na evakuaciju. Šef Civilne zaštite Fabio Ciciliano procjenjuje da se pomaknulo 350 milijuna kubičnih metara zemlje, masa veća od one u katastrofi Vajonta 1963. godine.

Geolog Nicola Casagli sa Sveučilišta u Firenci, koji je na terenu, upozorava da je trenutni nagib klizišta oko 75 %, ali ako se smanji na 60 %, erodirat će još 30 metara grada. To znači da će pojas od 50 do 100 metara od ruba vjerojatno postati trajno nenastanjiv. Najmanje 400 obitelji moglo bi zauvijek izgubiti domove, piše Corriere Della Sera.

Premijerka Giorgia Meloni posjetila je Niscemi 28. siječnja i obećala hitne intervencije: "Nećemo dopustiti da se ponovi tragedija iz 1997." No, gradić od oko 25.000 stanovnika, izgrađen na krhkim glinenim slojevima, živi u strahu, svaka nova kiša može pogoršati situaciju. "To je kao čudovište koje se polako pomiče prema ravnici Gele", kažu piloti iz helikoptera. Sicilija plaća visoku cijenu zbog klimatskih ekstrema i desetljećima neodgovorne gradnje na rizičnim terenima.