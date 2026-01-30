Naši Portali
KLIMATSKI EKSTREMIZAM

Desni AfD teško optužio kancelara Merza: manipulirate s vremenom i otvarate vrata pakla

Fridays for Future demonstration for a social and climate-friendly Europe in Vienna
Foto: LISA LEUTNER/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
30.01.2026.
u 10:08

Lokalni vremenski eksperimenti i globalni geoinženjering nisu ista stvar, kaže zastupnik u Bundestagu Holger Mann

Njemačka vlada manipulira s vremenom kako bi postigla svoje klimatske ciljeve, optužila je desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) kancelara Friedricha Merza i njegovu vladajuću crno-crvenu koaliciju. Nakon ove optužbe uslijedila je žestoka rasprava u njemačkom parlamentu Bundestagu u Berlinu.Podnositeljica zahtjeva za debatom o manipulaciji s vremenom Nicole Höchst iz AfD-a izjavila je u svom govoru u četvrtak navečer da se vodi "ozbiljna" rasprava o "namjernom ispuštanju čestica u atmosferu radi postizanja klimatskih učinaka".

Ti će se zagađivači s vremenom akumulirati, a Höchst tvrdi da "klimatski ekstremizam" želi "otvoriti vrata pakla", piše Bild.Iz vladajuće stranke Demokršćanske unije (CDU) priznaju da postoje manipulacije s vremenom, ali pod strogom kontrolom.„Manipulacija s vremenom odvija se samo unutar strogo reguliranog okvira“, rekao je Reza Asghari iz CDU-a.

Zastupnik druge vladajuće stranke Socijaldemokratske partije (SPD) Holger Mann pojašnjava: Lokalni vremenski eksperimenti i globalni geoinženjering nisu ista stvar. Geoinženjering se ne provodi u Njemačkoj ili EU. U Njemačkoj postoji samo regionalno suzbijanje tuče – mjera koja nema nikakav utjecaj na klimu. Svojim prijedlogom AfD konstruira scenarij prijetnje koji nema temelja u stvarnosti, kaže Mann.

„Geoinženjering“ se odnosi na tehnološke mjere velikih razmjera kojima bi ljudi namjerno intervenirali u klimatski sustav: na primjer, metode za uklanjanje ugljikovog dioksida iz atmosfere i njegovo skladištenje pod zemljom. Ili mjere za umjetno smanjenje sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje, takozvana Modifikacija sunčevog zračenja (SRM).

Takve se mjere smatraju vrlo kontroverznima jer nose visoke rizike i ne uklanjaju uzroke klimatskih promjena.Već 2025. godine njemačka vlada je pojasnila da geoinženjering nije "opcija klimatske politike". Navela je "neizvjesnosti, implikacije i rizike". Nije bila poznata nikakva geostrateška ili vojna upotreba od strane država ili drugih aktera. 

Ključne riječi
Friedrich Merz Bundestag klima AfD Njemačka

