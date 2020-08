Pojavila se snimka: Navaljni vikao zbog bolova, nalazi se u komi

Ruski oporbeni vođa Aleksej Navaljni na intenzivnom je odjelu sibirske bolnice bez svijesti i na respiratoru nakon što je, po pretpostavkama njegove glasnogovornice, otrovan u četvrtak.

Navaljni (44), pravnik i borac protiv korupcije i jedan od najžešćih kritičara ruskog predsjednika Vladimira Putina u bolnici je u Omsku nakon što je izgubio svijest na letu za Moskvu prije kojeg je popio čaj.

Zrakoplov je prinudno sletio kako bi ga se prebacilo u bolnicu.

Njegova glasnogovornica Kira Jarmiš napisala je na Twitteru da je Navaljni stavljen u stanje kome i na respiratoru je dok se provode testovi.

"Aleksej je otrovan", napisala je. "Aleksej je sad na intenzivnoj njezi", kaže Jirmiš, prenosi Afp.

"Sigurna sam da je namjerno otrovan", kazala je za radio stanicu Echo u Moskvi i dodala da se po liječnicima otrov brže apsorbira ako je u vrućoj tekućini.

TW: Video from the plane where Russian opposition leader Alexey Navalny (@Navalny) fell ill. He is said to have collapsed in the bathroom where he cried in pain for help. pic.twitter.com/nonrWAZ0Od