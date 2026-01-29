Naši Portali
CRNA KRONIKA

Tinejdžer priznao ubojstvo 12-godišnjeg dječaka u Birminghamu

Bushey triple murder
Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION, Ilustracija
VL
Autor
Šimun Ilić
29.01.2026.
u 20:44

Policijska istraga pokazala je da je oružje ubojstva nakon napada bačeno u obližnju rijeku. Utvrđeno je i da je tinejdžer, koji se u vrijeme napada kretao biciklom, ranije tog dana pratio i napao nekoliko žena u lokalnom parku

Petnaestogodišnji tinejdžer iz Birminghama priznao je krivnju za ubojstvo 12-godišnjeg Lea Rossa, dječaka kojeg je u siječnju prošle godine nožem izbo u trbuh dok se vraćao kući iz škole. Zločin se dogodio na stazi uz rijeku u gradskom području Hall Green, u jugoistočnom dijelu grada. Ime počinitelja ne može se objaviti zbog njegove dobi.

Napad je bio nasumičan i ničim izazvan. Leo se tog poslijepodneva vraćao iz srednje škole Christ Church u Yardley Woodu kada ga je napadač presreo i smrtno ranio. Dječak je kasnije preminuo od zadobivenih ozljeda, a slučaj je potresao lokalnu zajednicu i izazvao val tuge i nevjerice, piše BBC.

Osim ubojstva, optuženi je priznao još dvije točke optužnice za nanošenje teške tjelesne ozljede s namjerom, kao i napad koji je prouzročio tjelesnu ozljedu u odvojenim incidentima, te posjedovanje noža na dan kada je Leo ubijen. Porekao je dodatne dvije optužbe koje mu je tužiteljstvo stavilo na teret.

Policijska istraga pokazala je da je oružje ubojstva nakon napada bačeno u obližnju rijeku. Utvrđeno je i da je tinejdžer, koji se u vrijeme napada kretao biciklom, ranije tog dana pratio i napao nekoliko žena u lokalnom parku. Unatoč svemu, nakon ubojstva se vratio na mjesto zločina i razgovarao s policijom, lažno tvrdeći da je pronašao Lea teško ranjenog uz rijeku Cole. Istraga se u velikoj mjeri oslanjala na snimke nadzornih kamera koje su zabilježile kretanje optuženika prije i nakon ubojstva. Nož koji dimenzijama odgovara Leovoj ozljedi pronađen je u blizini mjesta događaja, a forenzički dokazi povezali su ga s napadom i počiniteljem. Policija je u njegovoj kući pronašla i odjeću s tragovima Leove krvi.

Tužiteljstvo navodi da je riječ o snažnom i sveobuhvatnom dokaznom postupku koji optuženiku nije ostavio drugu mogućnost osim priznanja krivnje. Viši državni odvjetnik Jonathan Roe izjavio je da se radi o besmislenom činu nasilja koji je uništio jednu obitelj i zauvijek promijenio živote mnogih. Leova udomiteljska obitelj poručila je da je gubitak dječaka ostavio prazninu koja se osjeća svakoga dana. Njegova biološka majka, Rachel Fisher, rekla je da je izgubila najslađeg i najdobroćudnijeg sina, dodavši da joj je život zauvijek promijenjen.

Izricanje presude zakazano je za 10. veljače na Kraljevskom sudu u Birminghamu. Do tada će sudac Paul Farrer tinejdžera zadržati u maloljetničkom pritvoru.

Ključne riječi
Birmingham ubojstvo Engleska

