Misterij u šumama susjedne države: Što se dogodilo trojici lovaca?

Sjeveroistok Sicilije ovoga je tjedna potresao misteriozan i uznemirujući slučaj koji je otvorio niz pitanja na koja zasad nema jasnih odgovora. U šumama planinskog lanca Nebrodi, na području općine Montagnareale, pronađena su tijela trojice muškaraca – braće Davisa (26) i Giuseppea Pina (44) te 82-godišnjeg umirovljenika Antonija Gatanija.

Riječ je o trojici lovaca koji su u srijedu poslijepodne pronađeni mrtvi na šumskom terenu. Prema pisanju Corriere della Sera , braća Pino tog su dana u lov krenula iz mjesta San Pier Niceto. Na istoj ruti, gotovo slučajno, susreli su se s Gatanijem, koji je u lov stigao iz obližnjeg Librizzija.

Sva trojica navodno su lovila divlje crne svinje, čestu metu u tom dijelu Sicilije. Tijela su pronađena na međusobnoj udaljenosti od oko stotinu metara, a uz svakog od stradalih nalazila se i njegova puška. Prizor je bio težak: krvava odjeća, blatnjavi prsluci i čizme, tragovi borbe s terenom i vjerojatno s nečim mnogo gorim. Prema prvim, još neslužbenim informacijama, sva trojica zadobila su prostrijelne rane, no policija zasad ne iznosi službene podatke o uzroku smrti. Upravo taj nedostatak potvrđenih informacija potaknuo je niz teorija koje se posljednjih dana šire talijanskim medijima.

Jedna od njih govori o mogućem mafijaškom zločinu, što bi značilo da je u slučaju sudjelovala barem još jedna osoba, koja se nakon svega udaljila s mjesta događaja. Druga pretpostavka upućuje na to da su hici ispaljeni iz jedne od triju pušaka pronađenih uz tijela, što bi moglo značiti dvostruko ubojstvo nakon kojeg je uslijedilo samoubojstvo. Ne isključuje se ni mogućnost lovačke nesreće, u kojoj je došlo do kobnog niza događaja, no tu teoriju dovodi u pitanje činjenica da su tijela pronađena na znatnoj udaljenosti jedno od drugoga, na zahtjevnom i nepreglednom terenu.

Tužitelj iz Pattija zasad se suzdržava od komentara, ističući da su sve hipoteze otvorene i da se nijedna ne može isključiti prije završetka istrage. Tijekom noći karabinjeri su ispitali muškarca koji je inače često išao u lov s Gatanijem, no detalji tog razgovora nisu objavljeni. Tijela su u međuvremenu prevezena u mrtvačnicu, gdje će se obaviti obdukcija koja bi trebala biti ključna za utvrđivanje uzroka smrti i rekonstrukciju događaja. Do tada, slučaj iz šuma Nebrodija ostaje obavijen šutnjom, s više pitanja nego odgovora.