Izbili neredi nakon ubojstva prosvjednika: Trump objavio šokantnu fotografiju i optužio lokalne vlasti

U Minneapolisu i okolnim gradovima posljednjih dana održavaju se masovni prosvjedi protiv raspoređivanja federalnih agenata i pojačanih imigracijskih kontrola, koji su dodatno eskalirali nakon smrtonosne pucnjave. Tijekom prosvjeda zabilježeni su incidenti vandalizma, uključujući oštećenja i provale u vozila FBI-ja, zbog čega je savezna policija privela više osoba.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance optužio je vlasti Minneapolisa za odbijanje suradnje s federalnim imigracijskim službama, nakon novog smrtonosnog incidenta u kojem su federalni agenti uporabili vatreno oružje. “Kad sam posjetio Minnesotu, ono što su agenti ICE-a najviše željeli bilo je surađivati s lokalnom policijom kako bi se situacije na terenu ne bi izmakle kontroli. Lokalno vodstvo u Minnesoti dosad je odbijalo odgovoriti na te zahtjeve”, poručio je Vance na platformi X.

Tijekom posjeta Minneapolisu sastao se i s državnim odvjetnikom Keithom Ellisonom, a prema izvorima razgovor je bio “otvoren i produktivan”. Nakon okruglog stola s lokalnim čelnicima Vance je izjavio kako je nedostatak suradnje s ICE-om doveo do kaosa u gradu, no izrazio je umjereni optimizam. “Najbolji način da se provodi zakon, a istodobno smanji kaos u Minneapolisu, bio bi da državne i lokalne vlasti surađuju”, rekao je. “Mislim da postoji nada, razlog za vjerovati da će suradnja biti bolja u tjednima i mjesecima koji dolaze.”

Guverner Minnesote Tim Walz potvrdio je da je nakon pucnjave razgovarao s Bijelom kućom, poručivši da savezni agenti trebaju napustiti grad jer “uzrokovali još veći kaos”. Istaknuo je i da će država provesti istragu “u najjasnijim mogućim izrazima”. “Nećemo biti blokirani”, rekao je. Walz je pozvao predsjednika Donalda Trumpa da “povuče ove snage iz Minnesote”, ustvrdivši da “siju kaos i nasilje”.

Trump je uzvratio optužbama da guverner i gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey “potpiruju pobunu” te da nisu omogućili lokalnoj policiji zaštitu federalnih agenata. “Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno zaštititi agente ICE-a?”, objavio je Trump. Načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara demantirao je takve navode, rekavši da su federalni dužnosnici pokušali spriječiti dolazak lokalne policije na mjesto pucnjave.

Trump je objavio i fotografiju navodnog pištolja preminulog muškarca te napisao: “Ovo je pištolj napadača, napunjen (s dva dodatna puna spremnika!) i spreman za upotrebu, što je to uopće?” Policija, međutim, navodi da je muškarac bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom.

Ravnatelj FBI-a Kash Patel objavio je u subotu da su uhićene još četiri osobe koje se sumnjiče za oštećenje FBI-jeva vozila i krađu “više predmeta“ početkom ovog mjeseca u Minneapolisu. Uhićenja su provedena u kasnim satima petka i ranih sati subote, u trenutku širokih prosvjeda u minneapoliskom području protiv raspoređivanja federalnih agenata u Minnesotu radi pojačane imigracijske kontrole.

Navodno oštećenje i krađa dogodili su se 14. siječnja. Ministarstvo pravosuđa ranije je optužilo muškarca u vezi s tim incidentom, navodeći da je provalio u FBI-jevo vozilo i ukrao pušku. Nakon incidenta, FBI je ponudio nagradu do 100.000 dolara za informacije o nekoliko FBI-jevih vozila koja su bila vandalizirana, provaljena i opljačkana.

Toga dana CNN-ova ekipa vidjela je dva vozila koja su izgledala razrušeno i vandalizirano. Na jednom je bilo napisano “F**k ICE“, a na drugom “America land of the obey or die“ (Amerika, zemlja u kojoj se ili pokoriš ili umreš). Fotografije koje je FBI objavio tada prikazivale su slične poruke napisane crvenom bojom. Savezni apelacijski sud odbio je narediti sucu da potpiše uhidbeni nalog za novinara Dona Lemona zbog njegovih postupaka na prosvjedu unutar crkve u Minnesoti, pokazuju sudski dokumenti. Odluka, koja je u subotu postala javna, spominje pokušaje Ministarstva pravosuđa da uhititi osam osoba koje su navodno sudjelovale u prosvjedu protiv ICE-a, koji je prekinuo misu u Cities Church u St. Paulu, Minnesota.

Savezni žalbeni sud odbio je izdavanje uhidbenog naloga za novinara Dona Lemona zbog njegova sudjelovanja na prosvjedu u crkvi u St. Paulu. Lemon tvrdi da je ondje bio u novinarskoj ulozi. “Pokušavat će opet i opet. I pogodite što? Ja sam ovdje”, rekao je. “Nastavite pokušavati. To me neće zaustaviti u novinarstvu. Nećete umanjiti moj glas.”

Guverner Walz upozorio je da su savezni dužnosnici “već napisali narativ” o pucnjavi te pozvao na “pravednu istragu”. “Ne možemo živjeti ovako”, rekao je. “Naša djeca su u traumama.” Minnesotski Ured za kriminalno privođenje uključen je u istragu, dok je Nacionalna garda najavila dodatnu mobilizaciju snaga. “Mobiliziraju se dodatni resursi”, rekao je general-major Shawn Manke.