Tim naših znanstvenika predstavio se na prestižnom sajmu: Evo zašto je njihovo istraživanje važno za budućnost

Na ovogodišnjem sajmu znanosti Science is wonderful! u Afričkom muzeju belgijskog Tervurena kao jedini predstavnici iz Hrvatske sudjelovali su članovi tima Instituta Ruđer Bošković predvođeni dr. sc. Jelenom Bujan, koja je lani dobila i ERC grant, takozvani znanstveni Oscar. Njihova znanstvena postaja zvala se "How do Ants Stay Cool", što je i sukus projekta za koji je naša znanstvenica dobila potporu Europskog istraživačkog vijeća.

– Sudjelovanje u ovom događanju pruža mi priliku da svoje istraživanje predstavim ljudima izvan Hrvatske. Drago mi je da ću imati priliku senzibilizirati djecu i mlade o važnosti mravi i o klimatskim promjenama, što je naročito važno sada s obzirom na ubrzano globalno zagrijavanje i stanje svjetskih politika. Dodatno, u sklopu ove popularizacije upoznat ću i druge dobitnike potpora ERC-a i projekta "Marie Curie" te njihova istraživanja, što će mi omogućiti da proširim svoju mrežu potencijalnih suradnika – rekla je dr. Bujan. Tako je i bilo.

Naši su znanstvenici prošlog četvrtka i petka predstavili inovativno istraživanje mravi u kontekstu klimatskih promjena, a pritom su omogućili malim posjetiteljima da mrave gledaju kroz termalne kamere, kojima se ovaj projekt Europskog znanstvenog vijeća među ostalim i obavlja. Djecu je oduševio inovativni prikaz mravi koji se prilagođavaju klimatskim promjenama, mogla su doznati mnogo toga o njihovu životu, kako prepoznati kraljicu među njima, zašto neki mravi lete, znoje li se možda, kao i kako sama kolonija mravi funkcionira.

Članovi naše ekipe dr. Jelena Bujan i njezini suradnici Marko Bračić, Antonia Smolić i Marko Košiček pokazali su da i mravi, koji su među najsitnijim stanovnicima ovog planeta, mogu dati važan uvid u izazove globalnog zagrijavanja.

– Tu ćemo pokazati kako se mravi nose s klimatskim promjenama i kako se svojim ponašanjem mogu hladiti kada im je okolina pretopla – objasnio je Marko Bračić. Djeci koja su posjetila prostor to je i plastično objasnio. Mali su se posjetitelji mogli upoznati s problematikom i tehnikama koje istraživači koriste kako bi odgovorili na pitanje na koji se način mravi prilagođavaju klimatskim promjenama.

– Jeste li ikada vidjeli termalnu kameru? Ne? Takva kamera mjeri koliko je nešto toplo. Ako iza nje stavim ruku, onda će pokazati koji je njezin dio topliji, a koji hladniji. Isto možemo i s mravima, pokušat ćemo nekoga od njih naći i vidjeti što radi kada se približi nečemu toplom – tumačio je mnoštvu djece na sajmu. Po kadrovima sa štanda "ruđerovaca" na sajmu vidjelo se da je bio dobro posjećen, što znači da je bio dobro osmišljen, odnosno mali su posjetitelji mogli vidjeti jako dobro o čemu se u tom eksperimentu radi.

– Na ovom dijelu možemo vidjeti dvije kolonije, dvije različite vrste mravi koje možemo pronaći na području Europe. Tu će se djeca moći upoznati s različitim životnim stadijima i ulogama mravi u njihovoj koloniji – objašnjavala je Antonia Smolić.

Inače, ''Science is Wonderful!'' je prestižni znanstveni sajam koji organizira Europska komisija s ciljem promocije istraživanja koja su financirana iz programa Europskog istraživačkog vijeća i programa Marie Skłodowska-Curie. Ove je godine svoje istraživanje predstavilo više od sto vodećih istraživača iz cijelog svijeta koji su na inspirativan i interaktivan način svoje projekte približili posjetiteljima.

– IRB kao vodeća znanstveno-istraživačka institucija u RH svojim primjerom, inovativnim pristupom i mnogim bilateralnim i multilateralnim projektima u području popularizacije i komunikacije znanosti sustavno radi na povećanju prirodoslovne pismenosti i informiranosti široke javnosti o aktualnim znanstvenim istraživanjima. Drago nam je što se zadnjih godina naš trud i ekspertiza prepoznaju i izvan granica RH, na razini EU – rekao je Marko Košiček.

Dr. sc. Jeleni Bujan Europsko istraživačko vijeće prošle je godine dodijelilo potporu vrijednu 1,5 milijuna eura za istraživanje otpornosti mravi na ekstremne temperature uzrokovane globalnim zagrijavanjem. Ovo je istraživanje važno jer je razumijevanje odgovora kukaca na toplinske valove i druge klimatske izazove ključno za predviđanje mogućih posljedica klimatskih promjena na bioraznolikost i stabilnost ekosustava.