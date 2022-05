Tijela putnika iz Cessne na obdukciji, a istraga će trajati mjesecima

Karlovačko Županijsko državno odvjetništvo te Danko Petrin, glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje avionskih nesreća, završili su istrage na mjestu gdje je u nedjelju oko 11.30 sati pao zrakoplov Cessna 182 na putu iz Splita prema Njemačkoj. Tom su prigodom poginula i četiri putnika, dvoje Nijemaca, pilot Švicarac i hrvatski državljanin Joško Sladojević koji je godinama živio i radio u Stuttgartu u Njemačkoj. Nedavno se vratio u Hrvatsku kako bi tu živio, a na kobni let za Njemačku nagovorili su ga prijatelji.

Letjelicu tražilo 400 ljudi

Odmah po pronalasku letjelice, koju je u ponedjeljak tražilo gotovo 400 ljudi, od čega su više od polovice bili članovi HGSS-a iz čitave Hrvatske koji su nestalu letjelicu tražili i s 13 dronova, mjesto pronalaska osigurala je policija kako bi istražitelji; policija, Županijsko državno odvjetništvo te istražitelj za zrakoplovne nesreće, mogli nesmetano provoditi istragu. Nakon što je ŽDO završio svoj dio istrage, tijela preminulih putnika još su u ponedjeljak prevezena na obdukciju.

– Županijska državna odvjetnica u Karlovcu je 30. svibnja u suradnji s policijskim službenicima PU karlovačke, istražiteljima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, provela očevid u povodu pada zrakoplova Cessna 182C, koji je 29. svibnja 2022. poletio iz Splita. Prema rezultatima očevida i prikupljenim podacima, utvrđeno je, da je 29. svibnja 2022. oko 11.25 u šumskom predjelu Ćujić Brdo, područje općine Rakovica, došlo do pada zrakoplova Cessna 182, njemačkog vlasnika, u kojem su, u trenutku pada, uz pilota bile još tri osobe. Provedenim očevidom utvrđeno je da su sve četiri osobe smrtno stradale pri padu letjelice. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcije smrtno stradalih osoba te su u tijeku izvidi radi utvrđivanja svih okolnosti ove zrakoplovne nesreće – naveli su u ŽDO Karlovac.

VIDEO Mjesto pada aviona nalazi se na nepristupačnom šumovitom terenu

Tijekom utorka je istragu na terenu završio i glavni istražitelj Danko Petrin koji je kazao da sada počinje drugi dio istrage koji i traje daleko duže nego istraga na terenu.

– Iako je istraga na terenu gotova, ne bih iznosio nikakve podatke o uzroku pada letjelice ni zaključke jer ih još nema. Tek kada ću imati argumente, točne podatke i analize koji će dati odgovore na sva pitanja, moći ćemo govoriti o konkretnom razlogu, uzroku pada Cessne 182. Istina je da su meteorološki uvjeti imali velik utjecaj na uzroke pada letjelice, s obzirom na to da su bili, najblaže rečeno, iznimno složeni i nepovoljni za let ovako malog zrakoplova. Sada nam predstoji najduži dio posla, a to je prikupljanje raznih informacija i podataka i njihova analiza. Prije svega, trebaju nam podaci zračne kontrole, dakle očekujemo transkript komunikacije zračne kontrole s Cessnom, plan leta aviona.

Istraga će trajati mjesecima

Činjenica je da je pilot tijekom komunikacije izgovorio apel “mayday” što je poruku koju pilot šalje kada je opasnost za letjelicu i putnike velika, čak po život. Dakle, detalji o njihovoj komunikaciji dat će nam širu sliku o zbivanjima u letjelici. Razmijenit ćemo i dokumentaciju s njemačkim istražnim tijelom, s obzirom na to da je letjelica registrirana u Njemačkoj pa su i kolege uključene u istragu. Sve te podatke moramo prikupiti i analizirati i to će sigurno trajati mjesecima, to je uobičajeno – kazao je Danko Petrin u Broćancu kod Slunja nakon provedene terenske istrage. Kazao je i da nema nikakvih naznaka da bi kontrola leta išta zakazala u ovom slučaju.

– Kontrola leta je pilotu dala sve podatke koji su mu bili važni za put, pa i vremenske uvjete, a zapovjednik aviona, velikog ili malog, donosi odluku o tome hoće li letjeti ili ne. Kontrola leta može za sve zatvoriti aerodrom u slučaju da su loše vremenski uvjeti na aerodromu, što ovdje nije bio slučaj – dodao je Petrin.

