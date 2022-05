Oglasilo se Ravnateljstvo civilne zaštite: 'Pokušali smo locirati mobitel pilota, ali bezuspješno'

U nedjelju kod Rakovice nestao avion Cessna koji je poletio iz Splita prema Njemačkoj. Unatoč lošem vremenu i kiši koji je otežavao napore spasitelja, potraga je trajala cijelu noć.

Tijek događaja:

10:52 - Na teren je krenuo i glavni zrakoplovni istražitelj Danko Petrin, iako kaže da za Odjel za istrage zrakoplovnih nesreća, koji djeluje u okviru Agencije za istraživanje nesreća u zračnim, pomorskom i željezničkom prometu (AIN), nema nekog posla dok nestali zrakoplov ne bude pronađen.

Petrin je rekao da potraga ide dobro iako još nije pronađen nestali zrakoplov, napominjući da HGSS nakon noći provedene u potrazi od jutros radi pojačanim intenzitetom. No, uvjeti su toliko teški da se helikopteri ne mogu podići, a ni dronovi nisu od pomoći, rekao je Petrin.

Nije neobično po njegovim riječima da potraga potraje neko vrijeme, te to nije pokazatelj da išta radimo drugačije nego naprednije zemlje. Pojasnio je da prema uobičajenoj praski tek kada zrakoplov bude pronađen istražitelji izlaze na teren kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

10:01 - Pogledajte kako ide potraga za Cessnom. Fotke je objavio HGSS na društvenim mrežama.

9:48 - Potraga za nestalim zrakoplovom Cessna, unatoč teškim vremenskim uvjetima, trajala je i ovu noć, a od jutra je intenzivirana te je uključeno preko 350 pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite, policije, HGSS-a, vatrogasaca i lovaca, stoji u priopćenju Ravnateljstva civilne zaštite.

Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite postavila je bazu operacija i komunikacijsko-zapovjedno vozilo, odakle Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira operativnim snagama na terenu te pruža logističku potporu. U pretragu je uključeno 26 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s dva drona i dva kvad vozila, 7 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite, 184 pripadnika HGSS-a, 114 policajca, 29 vatrogasaca te 3 lovca. U zrakoplovu se nalazio pilot i tri člana posade. Operativni centar civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite pokušao je locirati mobitel pilota, ali bezuspješno.

Broj operativnih snaga na terenu se konstantno povećava, uključuju se dodatne snage i ulažu veliki napori kako bi se zrakoplov što prije pronašao unatoč teškim vremenskim uvjetima.

8:54 - Jutro je započelo kišom i usporilo potragu, no do ovog trenutku na to područje je pristiglo više od 300 ljudi koji pokušavaju pronaći avion i njegovu posadu.

8:19 - Suzili smo područje već jučer. No zbog vremena šanse za prolazak tad su bile male. Nalazimo se nekoliko km od Slunja - kazao je Josip Granić iz HGSS-a za N1.

- Relativno je težak teren za kretanje. Teško je za aute i za ljude. Dronovi su letjeli noćas do 3-3:30. No, bila je takva magla da se nije vidjelo ništa. Slušao sam pilote. Govorili smo da su vidjeli životinju, a u sljedećem trenutku ništa. Za sada nismo imali nikakve uspjeha - ustvrdio je.

7:22 - Na terenu se nalazi se više od 200 ljudi.



- Suzili smo područje potrage, znamo gdje se zrakoplov ne nalazi. Fokusirat ćemo se na određeno područje. Vrijeme ne ide na ruku, pada kiša, magla je, vidljivost je jako mala, rekao je u javljanju za Jutarnju kroniku Hrvatskoga radija, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić.



Za sada nije uhvaćen neki signal s mobitela unesrećenih iz zrakoplova.



- Nažalost od mobitela nemamo podatke. To nije urodilo plodom, na osnovu radarskih očitanja i predikcija leta formirali smo područje potrage. Nadam se da ćemo nešto uspjeti odraditi, teren je težak, šumovit je i obrastao, dodaje Granić.

6:50 - Kiša sipi neprekidno, vidljivost je minimalna, ali ona nije spriječila lokalne momke na motokros motorima koji su pomagali u pregledavanju šuma te brda na kojima trave dosežu strukove, rekli su nam u nedjelju navečer.

– Gotovo ništa se ne vidi. Trudio sam se obići što više jer i inače ovuda vozim i donekle poznajem teren. Ali nikakvom tragu – ni traga. Doduše, kažu da je ta Cessna nešto poput automobila s krilima, a magla je užasna, tako da nije ni čudno što se ništa ne može naći – rekao nam je Nebojša, mladić kojeg smo sreli u Brezovcu, oko kojeg je potraga bila koncentrirana u nedjelju kasno poslijepodne.

A u Brezovcu živi i Ranka koju su kao i članove njene obitelji pripadnici hitnih službi tijekom čitavog dana ispitivali jesu li štogod čuli. Neki su i parkirali u njihovu dvorištu pa pješice nastavljali u potragu u brdo.

– Kao fijuk neki. Bez praska, bez ikakvog zvuka motora, samo neko lagano zujanje – što je prošlo pored njene kuće, opisala nam je Ranka.