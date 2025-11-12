Naši Portali
ZIMSKA SEZONA LETENJA

Tijekom zime letovi za 69 gradova, najviše u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji

Croatia Airlines
Autor
Radmila Kovačević
12.11.2025.
u 11:48

Gledano prema aviokompanijama na linijama prema Hrvatskoj letjet će 32 različita zrakoplovna prijevoznika

Hrvatska će tijekom zimskog razdoblja biti izravno povezana s 25 zemalja, a najveći broj direktnih zrakoplovnih linija povezivat će Hrvatsku s Njemačkom, Švicarskom, Austrijom, Nizozemskom i Ujedinjenom Kraljevinom, javljaju iz Hrvatske truističke zajednice. Pri tom, zimski raspored letenja, osim s europskim državama, predviđa i direktne avio i s destinacijama na drugim kontinentima, primjerice s Katrom, Turskom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

– Avio prijevoz ima važnu ulogu u razvoju hrvatskog turizma, osobito u razdobljima izvan glavnih ljetnih mjeseci kada je kvalitetna povezanost s emitivnim tržištima od velike važnosti za ostvarenje dobrih turističkih rezultata. Tijekom ove zimske sezone letenja Hrvatska je direktno povezana sa 69 inozemnih gradova, čime hrvatske destinacije postaju još privlačnije putnicima sa svih strana svijeta. Učinkovit zračni promet izravno utječe na cjelogodišnji i održivi razvoj turističkog sektora, s obzirom na to da potiče dolazak posjetitelja u različitim godišnjim dobima, pridonosi ravnomjernijem rasporedu turističkih aktivnosti izvan vrhunca turističke godine te čini naše destinacije dostupnijima međunarodnom turističkom tržištu – komentira Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Inače, tijekom zimske sezone letenja očekuje se 151 jedinstvena aviolinija. Inozemni gradovi za koje je planirana najsnažnija povezanost su Frankfurt, München, Beč, Amsterdam i Istanbul. Uzimajući u obzir dostupne podatke i najave, najveći broj sveukupnih putničkih operacija planiran je za Zračnu luku Zagreb, a potom slijede Zračna luka Split i Zračna luka Dubrovnik. Gledano prema aviokompanijama na linijama prema Hrvatskoj letjet će 32 različita zrakoplovna prijevoznika. Sveukupno, na domaćim i stranim relacijama, tijekom zimskog reda letenja najviše operacija planiraju prijevoznici Croatia Airlines, Ryanair, Trade Air i Lufthansa.

VELIKI RAZGOVOR

Pada podrška SAD-a razvoju cjepiva pa EU treba preuzeti inicijativu sa zemljama koje još vjeruju u znanost

"Želimo biti spremniji kad dođe do nove pandemije, da može doći do brže intervencije i bržeg razvoja. Postoje velike europske i svjetske mreže u kojima se takva cjepiva razvijaju. U tome smo imali jaku podršku u Americi, ali tužno je što je sada zbog političkih i ideoloških razloga podrška u razvoju cjepiva opala" rekao je prof. Luka Čičin Šain iz Helmholtz centra za istraživanje infekcija

