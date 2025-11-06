Šest nagrada za hrvatski turizam najdugovječnijeg britanskog magazina putovanja

Čitatelji najdugovječnijeg britanskog časopisa za putovanja, Wanderlust Travel Magazinea, obilato su honorirali hrvatsku turističku ponudu. Naša je zemlja dobitnica u čak šest kategorija. U sklopu sinoćnje 24. dodjele prestižnih priznanja Wanderlust Reader Travel Awards u Londonu, Hrvatska je proglašena drugom najpoželjnijom europskom zemljom, naši su otoci zauzeli četvrto mjesto među najpoželjnijima u Europi, a zvijezda večeri bio je Dubrovnik. Hrvatski turistički biser osvojio je titulu drugog najpoželjnijeg europskog grada te posebnu Wanderlustovu nagradu za održivi turizam. Također, zapažen uspjeh postigle su i Dubrovačko-neretvanska te Istarska županija, koje su zauzele šesto i sedmo mjesto u kategoriji najpoželjnijih europskih regija. Nagrade su dodijeljene na temelju glasova više od četiri milijuna čitatelja magazina Wanderlust, što je brojka koja pokazuje da Hrvatska uživa veliki ugled među britanskim ljubiteljima putovanja.

Sinoćnja svečana dodjela u Londonu za najbolje svjetske destinacije i turističke ponude, održana za vrijeme burze turizma World Travel Market u glavnom gradu Ujedinjenog kraljevstva, okupila je, inače, vodeće predstavnike svjetske turističke industrije. Hrvatska je, za potvrdu da se radi o jednoj od najdinamičnijih i najomiljenijih europskih destinacija, tijekom večeri bila u središtu pozornosti.

- Osvojene nagrade predstavljaju iznimno priznanje hrvatskom turizmu, ali i potvrdu da Hrvatska kontinuirano jača svoj ugled kao jedna od najpoželjnijih i najkvalitetnijih europskih destinacija. Posebno nas veseli činjenica da su britanski putnici prepoznali ne samo ljepotu naše obale i otoka, već i napore koje ulažemo u održivost, očuvanje autentičnosti i podizanje kvalitete doživljaja. Čestitam svim nagrađenim destinacijama te sam siguran kako je ovo snažan poticaj za sve nas u daljnjoj promociji Hrvatske kao zemlje iznimne prirodne ljepote, bogate kulture i toplog gostoprimstva - komentar je Kristjana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice.