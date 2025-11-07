Naši Portali
Komplimenti za naš turizam

Američki putnički agenti hrvatskom turizmu dodijelili dvije bronce

Foto: HTZ
Autor
Radmila Kovačević
07.11.2025.
u 12:58

Visoka priznanja Hrvatska je dobila u kategoriji najboljih destinacija na Mediteranu, tu u konkurenciji europskih kruzerskih destinacija

 Putnički agenti i turistički profesionalci Sjeverne Amerike hrvatskom su turizmu, u sklopu dodjele prestižnih priznanja Travvy Awards, namijenili dvije bronce. Ova visoka priznanja Hrvatska je dobila u kategoriji najboljih destinacija na Mediteranu, tu u konkurenciji europskih kruzerskih destinacija.

- Ova prestižna priznanja još su jedna potvrda iznimne međunarodne reputacije Hrvatske, ali i rezultat kontinuiranog rada svih dionika hrvatskog turizma. Posebno nas raduje što su nagrade stigle s tržišta SAD-a, koje pokazuje sve veći interes i povjerenje u Hrvatsku kao sigurnu, autentičnu i atraktivnu destinaciju. Uspjesi poput ovog snažan su poticaj za daljnje unapređenje kvalitete i održivosti naše turističke ponude. Zahvaljujemo našim partnerima i putničkim profesionalcima koji su svojim glasovima prepoznali vrijednost Hrvatske kao turističke destinacije - komentira Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Uz ove nagrade, Hrvatska je bila nominirana i u kategoriji Najbolje europske turističke zajednice, što, kažu u priopćenju Hrvatske turističke zajednice, dodatno potvrđuje njezinu vodeću ulogu u promicanju autentičnih i održivih turističkih iskustava na američkom tržištu. Sve navedeno potvrđuje rastući ugled Hrvatske kao jedne od vodećih europskih destinacija među američkim putnicima. Inače, nagrade je u ime Hrvatske turističke zajednice preuzela Paula Carreiro, suradnica Predstavništva HTZ-a u New Yorku.

- Izuzetno nam je čast što je Hrvatska ponovno prepoznata na dodjeli Travvy Awards. Ova priznanja odraz su predanog rada naših turističkih partnera i sve većeg zanimanja američkih putnika koji otkrivaju čaroliju Hrvatske – od povijesnih gradova i otoka do vrhunske gastronomije i bogate kulturne baštine - kazala je Leila Krešić-Jurić, direktorica predstavništva HTZ-a za Sjevernu Ameriku.

Dodajmo kako ova priznanja dolaze nakon još jedne uspješne godine za hrvatski turizam na američkom tržištu. Naime, Amerikanci su tijekom prvih deset mjeseci ove godine u našoj zemlji ostvarili 829 tisuća dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, što u odnosu na lani predstavlja rast +10% u dolascima i noćenjima. Rastuća privlačnost Hrvatske na američkom tržištu dodatno je potaknuta novim i postojećim avionskim linijama, uključujući novu direktnu liniju United Airlinesa iz New York/Newarka za Split, uz postojeće letove za Dubrovnik te izravne letove Air Transata iz Toronta za Zagreb.

