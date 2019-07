Teza odvjetnika Miljevića na razini je fantastike

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić u intervjuu za subotnji Obzor upitan je i o slučaju “šest korumpiranih sudaca”, koje je na RTL-u spomenuo odvjetnik Veljko Miljević, branitelj Zdravka Mamića. Kako je riječ o aktualnoj temi, zamolili smo ga da njegov odgovor objavimo ranije.

– USKOK će provjeriti te navode, a kojim metodama, kojim redoslijedom i na koji način, o tome ne bih, jer to spada u tajnost provođenja izvida. Ali, ono što jest simptomatično, sličnu smo situaciju imali 2018. u lipnju kada je dva dana prije zakazanog izricanja presude gospodin Mamić održao konferenciju za tisak na kojoj je isto tako za korupciju prozvao visoke državne i pravosudne dužnosnike potkrepljujući to određenom dokumentacijom. Toga dana u popodnevnim satima jedan dio te dokumentacije njegov branitelj donio je ovdje kod mene u ured. Mislio sam da nikad o tome neću govoriti jer ja takve stvari smatram povjerljivim odnosom, ali me je gospodin Miljević demantirao u mom razmišljanju. On je meni tu dokumentaciju ostavio, a ona se jednim dijelom odnosila i na moju navodnu komunikaciju. Ja sam to pogledao, ne ulazeći u sadržaj u odnosu na ostale, i u ono što je poslije utvrđeno u fazi optuženja u pogledu toga kako se do toga došlo.

Ali komunikacija koja se odnosila na mene sigurno nikad nije bila ostvarena i ja sam te večeri, prije spomenute konferencije, nazvao kolegu Miljevića i rekao mu da ja takvu komunikaciju ni s kim nisam imao i moje je mišljenje da izlaženje s tim u javnost nije pametan potez. On mi je tada rekao da će razgovarati sa svojim klijentom. Ne znam je li razgovarao, ali održana je konferencija u povodu koje je nadležno državno odvjetništvo postupalo i rezultati su poznati. Ali činjenica je da je kolega Miljević tražio odgodu izricanja presude i preotvaranje rasprave, s obzirom na činjenicu da je dan prije glavnom državnom odvjetniku predao dokumentaciju i da mu je tada rečeno kako će se to provjeriti. Čini mi se da je isti tajming bio i sada, dva dana prije ročišta o izručenju. Nikakve zapreke nije bilo, kolega Miljević kao vrsni kaznenopravni stručnjak zna kako se podnosi prijava i s kim može podijeliti svoja saznanja. Tim više jer on to zna od trenutka kad je sa svojim branjenikom razgovarao o tome hoće li održati konferenciju za tisak u BiH, u čemu ga je navodno zaustavio. Očekivati da bi državno odvjetništvo zbog toga što je branitelj zaustavio svog branjenika u konferenciji za medije, a da se ne zna zbog čega, trebalo pozvati branitelja i pitati ga o čemu je to želio govoriti, to je zaista na razini fantastike – kaže Dražen Jelenić.