Teška prometna nesreća u Splitu: Jedna osoba poginula u sudaru auta i motocikla

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 12 sati u Splitu. Policija je dobila dojavu o prometnoj nesreći na križanju Velebitske ulice i Solinske gdje je došlo do sudara osobnog automobila i motocikla u kojem je vozač motocikla smrtno stradao. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i obzirom da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet, javlja PU splitsko-dalmatinska.