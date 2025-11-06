Naši Portali
OČEVID U TIJEKU

Teška prometna nesreća u Splitu: Jedna osoba poginula u sudaru auta i motocikla

Screenshot/Google Maps
Autor
Robert Jurišić
06.11.2025.
u 12:52

Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i obzirom da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 12 sati u Splitu. Policija je dobila dojavu o prometnoj nesreći na križanju Velebitske ulice i Solinske gdje je došlo do sudara osobnog automobila i motocikla u kojem je vozač motocikla smrtno stradao. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i obzirom da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet, javlja PU splitsko-dalmatinska.

Split policija prometna nesreća

Kupnja