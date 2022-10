Teška nesreća u Otoku: Smrtno stradao 73-godišnjak

U Otoku je jučer, 19. listopada 2022. godine oko 18 sati, dogodila se prometna nesreća sa smrtno stradalom osobom. Smrtno je stradao 73-godišnji pješak koji je prelazio kolnik.

Prema navodima policije do nesreće je došlo kada je 65-godišnjak iz Otoka, koji je upravljao je osobnim automobilom vinkovačkih registracijskih oznaka, dolaskom do raskrižja nastavio s kretanjem ravno kroz raskrižje i obilježenom pješačkom prijelazu preko kolnika kojemu se nije približavao sigurnosnom brzinom uslijed čega je došlo do udara vozila u tijelo pješaka, 73-godišnjaka, koji je prelazio kolnik.

Od zadobivenih ozljeda 73-godišnjak je preminuo u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Protiv 65-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“.

