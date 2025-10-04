FOTO Prve snimke s mjesta teške nesreće u Dalmaciji: U sudaru autobusa i auta više osoba ozlijeđeno

U mjestu Hrvace dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Kako javlja Dalmacija News autobus je prevozio umirovljenike, a prema prvim informacijama vozač osobnog automobila je na pružanju liječničke pomoći u splitskoj bolnici. Također, desetak putnika iz autobusa žali se na bolove na raznim dijelovima tijela.

Na terenu su policija i Hitna pomoć, a očevidom će se utvrditi uzrok nesreće.

Policija je potvrdila kako se nesreća dogodila nešto iza 9 sati ​te kako je vozač ​automobila prebačen u KBC Split zbog prijeloma noge. Desetorica putnika iz autobusa zadobili su lakše tjelesne ozljede. Neslužbeno se doznaje da je riječ o izletničkom autobusu u kojem su uglavnom bili vojni veterani.