Uhićeni lažni liječnici: Prevarili Zadrane za gotovo 15.000 eura

Zadarska policija uhitila je 44-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije i 22-godišnjeg hrvatskog državljanina. koje sumnjiči za kaznena djela prijevare koja se počinili sa zasad nepoznatom muškom osobom, u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi dovodeći u zabludu osobe starije životne dobi na području Zadra. - Naime, krajem siječnja i početkom veljače ove godine, u popodnevnim satima nepoznata muška osoba, nazvala je oštećene osobe u dobi od 81, 64 i 85 godina na kućne telefone te im se lažno predstavio kao liječnik. U daljnjoj komunikaciji doveo ih je u zabludu tražeći od njih novac, u iznosu većem od 60 tisuća eura, za potrebe hitnog operativnog zahvata zbog prijeloma noge i daljnjeg liječenja, njihovih najbližih članova obitelji.

Pod uvjerenjima da se uistinu radi o potrebnim operativnim zahvatima, oštećeni su im istog dana na dogovorenim adresama predali dio traženog novca. Tako se 44-godišnjaka sumnjiči da je u Zadru na prethodno dogovorenim lokacijama, 31. siječnja preuzeo nekoliko tisuća eura od oštećenog 64-godišnjaka te da je 27. siječnja preuzeo novac i od oštećene 85-godišnjakinje. Osumnjičenog 22-godišnjaka se sumnjiči da je 10. veljače na dogovorenoj lokaciji preuzeo novac od oštećene 81-godišnjakinje. Ovim kaznenim djelima pribavili su nepripadnu imovinsku korist od ukupno 14.300,00 eura.

Nakon zaprimljenih prijava oštećenih osoba, policijski službenici su započeli s prikupljanjem informacija te kriminalističkim istraživanjem koje je ubrzo rezultiralo uhićenjima 44-godišnjaka i 22-godišnjaka, u srijedu 11. veljače na zadarskom području. Tijekom kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su proveli potrebne dokazne radnje kojom prilikom je kod osumnjičenih osoba pronađen novac te dva mobilna telefonska uređaja. Pronađeni predmeti su im oduzeti. Po provedenom kriminalističkom istraživanju, obojica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarska. Kaznena prijava protiv 44-godišnjaka zbog tri kaznena djela Prijevara i protiv 22-godišnjaka zbog jednog kaznenog djela prijevara dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Nakon što su dvojica osumnjičenika predana pritvorskom nadzorniku policija i dalje nastavlja s kriminalističkim istraživanjem s ciljem utvrđivanja ostalih osoba uključenih u činjenje kaznenih djela prijevara počinjenih na štetu osoba starije životne dobi kao i eventualno drugih osoba oštećenih ovim kaznenim djelom. Također, apeliramo građanima na samozaštitno ponašanja kod kaznenih djela prijevara u kojima se počinitelji telefonski lažno predstavljaju kao liječnici i na taj način navode žrtve da im predaju novac i druge vrijednosti. Sukladno ranije upućenim upozorenjima Policijske uprave zadarske, građane ponovno savjetujemo da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne donose ishitrene odluke, da pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji te da o svakom sumnjivom pozivu odmah obavijeste policiju na broj 192 - istakli su iz zadarske policije.