ZA OSTALIMA SE TRAGA

Policija objavila detalje brutalnog premlaćivanja

Ilustracija
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
12.02.2026.
u 09:00

Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede

PU primorsko-goranska oglasila se o slučaju premlaćivanja maloljetnika (16) u Rijeci. Naveli su kako su uhitili 29-godišnjaka te da traže i ostale počinitelje.

"Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka proveli su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičenik jučer oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana, od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja.

Oštećenima je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede. Spomenutog 29-godišnjaka policija je vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teške tjelesne ozljede, kao i teške tjelesne ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje nastavlja se ciljem pronalaska ostalih počinitelja", stoji u priopćenju.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar cetnik13
cetnik13
10:00 12.02.2026.

U 4.30 16 godišnjak na cesti ? Roditelji ?

