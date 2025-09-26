Teška nesreća kod Demerja: Sudarila se dva auta, sletio i medicinski helikopter

Oko 17.10 sati na autocesti A1 kod Demerja dogodila se prometna nesreća u kojoj su se sudarila dva automobila. Kako doznaju 24 sata, jedan je čovjek ostao zarobljen u vozilu te su zbog toga pozvani zagrebački vatrogasci. Na autocestu je sletio i helikopter Hitne pomoći te je intervencija u tijeku.
Prema neslužbenim informacijama, timovi Hitne uspjeli su izvući dva čovjeka iz automobila. Prvog u bolnicu vozi helikopter, dok će drugog prevesti kombijem.
- Zbog prometne nesreće između naplata Demerje i Lučko (4.km+200) u smjeru Zagreba u prekidu je promet na naplati Demerje (prema naplati Lučko promet je dozvoljen) - izvijestio je HAK.
