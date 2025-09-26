Policija traži svjedoke nesreće u Dubrovniku: Vozač udario 87-godišnjaka na pješačkom i pobjegao

U jutarnjim satima u četvrtak, 26. rujna, u Ulici Iva Vojnovića na području Hladnice u Dubrovniku došlo je do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen stariji pješak.

Nesreća se dogodila između 9 i 9:30 sati, kada je 87-godišnji muškarac prelazio cestu preko obilježenog pješačkog prijelaza. U tom trenutku na njega je naletio automobil, čiji se vozač nakon udara nije zaustavio, već je napustio mjesto nesreće. Stariji muškarac prevezen je u bolnicu gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi pronašla vozača i rasvijetlila sve okolnosti nesreće, a građane koji su svjedočili događaju poziva da se jave na broj telefona 020/443-639 ili pozivom na 192.