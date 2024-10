VIDEO Tri osobe ubijene u napadu u Turskoj, ima i ranjenih. Sumnja se na terorizam

Tijek događaja:

17:24 - Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, komentirao je napad: "NATO stoji uz našeg saveznika Tursku. Snažno osuđujemo terorizam u svim njegovim oblicima i pomno pratimo razvoj događaja." O napadu je, kako je naveo, razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

I just spoke with w/ @RTErdogan about the terror attack in #Ankara. My message was clear: #NATO stands with #Türkiye