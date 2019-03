Autor četničke pjesme: Terorist bi to učinio bez obzira na to koju je pjesmu slušao

Odmotava se klupko vezano uz slučaj Brentona Tarranta, koji je izvršio teroristički napad u Novom Zelandu i tako ubio najmanje 49 osoba. Naime, Tarrant je svojem automobilu slušao četničku pjesmu 'Karadžiću, vodi Srbe svoje' u kojoj se spominje Radovan Karadžić. Autor pjesme, Željko Grmuša, kazao je kako je pjesma nastala za pjevanje, a ne za ubijanje te da bi on to napravio neovisno o pjesmi koju je slušao.

-Užasno je to što je napravio ovaj na Novom Zelandu, naravno da osuđujem taj čin i žao mi je svih tih nevinih ljudi. Ali on je krenuo ubijati i to bi napravio bez obzira na to koju je pjesmu slušao- kazao je Grmuša za Alo.

Brat Radovana Karadžića, Luka Karadžić, kazao je da ne vjeruje da je terorist uistinu slušao tu pjesmu jer niti ne zna srpski. Zaključio je kako mu sve to miriše na podmetačinu.

-Ma nema šanse, čovjek je Australijanac, ne zna ni srpski. Kako da zna ko je Radovan Karadžić i da razumije o čemu se u toj pjesmi radi? Nikako mi to ne djeluje realno. To netko podmeće, ali ne znam ni tko ni zašto. I oružje na kojem su potpisi srpskih junaka mi je sumnjivo, ali koliko-toliko je realnije od toga da je slušao ovakvu pjesmu- kazao je Luka Karadžić.

