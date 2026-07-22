Sezonci iz Srbije prevareni u Hrvatskoj, tvrde da su ostali bez plaća: 'Tražio sam samo svoju zaradu'

Oko 40 sezonskih radnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine tvrdi da su u Crikvenici radili bez izdanih radnih dozvola te da za odrađeni posao nisu dobili plaće. Prema navodima kuhara iz Srbije, bili su angažirani u pet ugostiteljskih objekata u vlasništvu iste osobe, prenosi N1. – U njegovu su vlasništvu tri restorana, pizzerija i palačinkarnica. Najviše radnika bilo je iz Srbije, ali bilo ih je i iz BiH – rekao je. Tvrdi da su on i ostali radnici još u travnju predali svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje radnih dozvola. Iako dozvole nisu dobili, počeli su raditi nadajući se da će problem uskoro biti riješen.

– Najprije smo čistili i pripremali lokale, a zatim smo počeli raditi. Radili smo oko mjesec dana, sve dok krajem lipnja u jedan restoran nisu došli sanitarna, porezna i turistička inspekcija. Lokal su zatvorili, a kazne su napisane vlasniku i zaposlenicima koji su radili bez radnih dozvola. Vlasniku je navodno rečeno da zatvori sve objekte dok ne riješi problem kako mu inspekcije ne bi nastavile pisati kazne – ispričao je kuhar. Radnici tvrde da im zarađene plaće nisu isplaćene. Početkom srpnja svi su se, prema njegovim riječima, vratili iz Hrvatske, uz obećanje vlasnika da će problem biti riješen i da će ih ponovno pozvati na posao.

– Nakon svega nisam se namjeravao vratiti. Tražio sam samo svoju zaradu, ali sada sam odustao i od toga. Čuo sam da su neki objekti ponovno otvoreni i da u njima rade ljudi s hrvatskim državljanstvom – rekao je. Dodao je da mu je ovo bila deveta sezona rada u Hrvatskoj te da ranijih godina nije imao problema niti mu je itko ostao dužan. Prema njegovim tvrdnjama, ukupna šteta za sve radnike iznosi više desetaka tisuća eura. Kaže da je odlučio javno ispričati što se dogodilo kako bi upozorio druge sezonske radnike da budu oprezni. N1 je kontaktirao vlasnika ugostiteljskih objekata, koji je poručio da nema komentar na, kako je naveo, "lažne prozivke".