Zatreslo se podmorje kod Hvara: Seizmološka služba objavila detalje potresa

Slab potres zabilježen je u srijedu ujutro u podmorju kod otoka Hvara, izvijestila je Seizmološka služba PMF-a. Seizmografi su podrhtavanje tla zabilježili 22. srpnja 2026. u 9.21 sati. Magnituda potresa iznosila je 2,3 prema Richterovoj ljestvici, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III. stupanj EMS ljestvice.Stručnjaci testirali pet načina čišćenja masnih kuhinjskih ormarića: Evo koja je imala najbolje rezultate
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