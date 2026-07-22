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ZABILJEŽENO PODRHTAVANJE

Zatreslo se podmorje kod Hvara: Seizmološka služba objavila detalje potresa

Seizmološka služba HR
Autor
Lorena Posavec
22.07.2026.
u 14:06
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Magnituda potresa iznosila je 2,3 prema Richterovoj ljestvici

Slab potres zabilježen je u srijedu ujutro u podmorju kod otoka Hvara, izvijestila je Seizmološka služba PMF-a. Seizmografi su podrhtavanje tla zabilježili 22. srpnja 2026. u 9.21 sati. Magnituda potresa iznosila je 2,3 prema Richterovoj ljestvici, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III. stupanj EMS ljestvice.

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Ključne riječi
potres Hvar

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