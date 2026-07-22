Zatreslo se podmorje kod Hvara: Seizmološka služba objavila detalje potresa

Sklonište za životinje Luč Zagorja

Inspekcija već pet mjeseci utvrđuje nedostatke i produžuje rokove, a psi žive na suncu, kiši i bez zaklona

Psi koji su u zatvorenom dijelu boksa žive u mraku, oni u otvorenom dijelu istog boksa ne mogu unutra, psi na dvorištima nemaju nadstrešnice. U sklonište autoricu teksta nisu pustili kao novinara jer se nije najavila, kao posjetiteljica vidjela je brojne nepravilnosti