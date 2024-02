Temperature i do 18 stupnjeva, a onda promjena vremena: Evo kada se očekuje kiša

Meteorolog Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a prognozirao je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.

"U petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano te iznadprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar većinom slab, od sredine dana mjestimice umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 3 °C, a dnevna između 14 i 16 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom", prognozirao je za HRT Dragojlović.

Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskoj Hrvatskoj većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Ujutro u gorju te unutrašnjosti Istre ponegdje kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 0 °C, uz obalu između 3 i 7 °C. Najviša dnevna iznad prosjeka za doba godine, uglavnom od 14 do 16 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, u njezinoj unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar uz obalu većinom slab jugozapadni, prema otvorenom moru mjestimice umjeren sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 3 °C, uz obalu između 7 i 9 °C, a dnevna uglavnom od 15 do 18 °C. I na krajnjem jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz obilje sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

VEZANI ČLANCI:

"Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano te i dalje iznadprosječno toplo. Više oblaka u zapadnim krajevima bit će u noći sa subote na nedjelju i potkraj ponedjeljka, kad će mjestimice biti i slabe kiše.

Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U drugom dijelu ponedjeljka na sjevernom dijelu naoblačenje do kraja dana ponegdje s kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a u ponedjeljak će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena bura", kaže za HRT Dragojlović iz DHMZ-a.

VIDEO Vakula objavio dugoročnu prognozu: Evo što nas čeka u sljedećim mjesecima