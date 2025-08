Tehnološka revolucija stvorila je novu vampirsku ekonomiju, željnu uvijek novih, tuđih vratova

Zlatno pravilo ovoga svijeta kaže kako pravila određuju oni koji imaju zlato. To "zlato" može biti raznih boja, od notorne zlaćanožute do kolokvijalno masnocrne, sve do, danas možda i najpoželjnije, srebrnkastosive. Ovisno o tome koja rudača trenutačno obasjava svijet najsvjetlijim sjajem. Sjaj je to, međutim, koji, po pravilu, svaki put baca čovječanstvo u novu tamu, jer ga je malo, a svakome treba i svi ga žele. Možda nam taj "tamni sjaj" zlata može dati odgovor na pitanje koje se obično ne postavlja, a to je zašto je ovaj naš svijet u zadnjih nekoliko godina ili desetljeća, unatoč svim očekivanjima, toliko "ogrubio" i postao toliko nasilan. Taj zaokret prema nasilju možda je najprimjetniji kod elita na Zapadu, jer danas gledamo ljude koji su donedavno slavili mir i demokraciju, sada gotovo očajnički žele i uzdižu rat.