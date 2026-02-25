Bačić potvrdio novu članicu vladajuće koalicije: Boška Ban je uz nas

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić neizravno je potvrdio da se nezavisna zastupnica Boška Ban priključila vladajućoj većini, kazavši da je već najavila da će podupirati Vladu kod rješavanja projekata važnih za njenu izbornu jedinicu i u tom smislu je stala uz nas i podržavat će dalje Vladu.

Vladajuća većina je stabilna, a sada idem na sastanak parlamentarne većine da raspravimo kako i na koji način dalje u funkcioniranju parlamentarne većine nakon što smo čuli sve ono što se proteklih dana događalo od strane naših koalicijskih partnera, poručio je u srijedu Bačić nakon što je u Saboru predstavio Zakon o priuštivom stanovanju. Dodao je i da se nova članica vladajuće koalicije, bivša SDP-ovka, a danas nezavisna zastupnica Boška Ban već sama izjasnila o svome priključenju vladajućoj koaliciji. Kazala je, podsjeća, da će podupirati Vladu u smislu rješavanja onih projekata koji su važni za njenu izbornu jedinicu, što je dio i našeg programa i u tom smislu je stala uz nas i podržavat će dalje Vladu.

Kada je riječ o Josipu Dabri i izvidima koje je DORH pokrenuo zbog njegova pjevanja kojim veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića, Bačić je kazao da vladajući nemaju namjeru mijenjati zakonodavni okvir kada su u pitanju bilo kakve zabrane, to nije bio ni dio programa Vlade niti su o tome razmišljali.

Povjerenstvo koje je imenovala Vlada donijelo je dokument o suočavanju s posljedicama bivših totalitarnih režima i dan je okvir koji nije pretočen u zakonske mjere. "No, za sve nas koji živimo 80 godina nakon Drugog svjetskog rata dovoljan je okvir da se, ako imamo dobre volje, možemo ponašati i razumjeti traumu kroz koju je prolazio hrvatski narod u tom ratu. I mislim da na tom zakonu ne treba inzistirati jer imamo jako puno izazova pred nama kako bi građanima osigurali bolji život tako da se na to ne trebamo vraćati”, osvrnuo se Bačić na Dabrin uvjet za izlazak iz vladajuće koalicije – zakon kojim bi se zabranila obilježja svih totalitarizama, pri čemu je posebno naglasio crvenu zvijezdu petokraku i pozdrav 'Smrt fašizmu, sloboda narodu'.

Bačić: Sve može riješiti razgovorima, razumijevanjem

Na opasku da čelnik HSLS-a Dario Hrebak i dalje inzistira na Dabrinu izlasku iz koalicije, rekao je da se sve može riješiti razgovorima, razumijevanjem i činjenicom da "nam je svima interes da hrvatski građani žive bolje, da su veće plaće, da nema nezaposlenih i da se okrenemo tim životnim pitanjima".

Bačić je komentirao i kritike predsjednika Zorana Milanovića zbog odlaska ministra obrane Ivana Anušića u Izrael, istaknuvši da je tamo otišao kao član Vlade. Dio politike Vlade je potreba za odgovarajućim stupnjem naoružavanja i u tom smislu je naš ministar obrane otišao razgovarati o mogućnosti te suradnje i kada se vrati i vidimo kako su pregovori završeni, odlučit ćemo kako dalje. To doista jest u ovlasti ministra obrane i Vlade i riječ je o redovitim aktivnostima ministra na međunarodnom planu, dodao je.

I SDP-ov Arsen Bauk osvrnuo se na priključenje Boške Ban vladajućoj koaliciji, napomenuvši da je nakon njezine odluke da se kandidira mimo stranke na lokalnim izborima u Čakovcu bilo samo pitanje vremena kada će napraviti sljedeći korak. "Predlažem vladajućoj većini da proslavu njezina prelaska u vladajuću koaliciju organiziraju jedni rafalom u kukuruzu kako bi na adekvatan način proslavili svoje pojačanje”, ironično je poručio Bauk.