Matija Posavec: Okupljamo građanski centar koji može osvojiti i do 15 mandata

Međimurski župan Matija Posavec potvrdio je da se sastao s gradonačelnikom Poreča Lorisom Peršurićem i gradonačelnikom Svete Nedjelje Darijem Zurovcem, no demantirao je medijske napise o takozvanoj "Batak koaliciji". Umjesto priča o preslagivanju i rušenju premijera, Posavec ističe kako je riječ o okupljanju uspješnih lokalnih čelnika koji žele svoje modele razvoja prenijeti na nacionalnu razinu. Kako je naglasio, riječ je o čelnicima uspješnih gradova i razvijenih regija koji se nemaju namjeru baviti ideološkim temama, već konkretnim rješenjima za probleme koji muče hrvatske građane i društvo.

Prema njegovim riječima, hrvatskoj politici nasušno je potreban stabilan, moderan i pristojan građanski centar, pogotovo u kontekstu sve dubljih ideoloških podjela. Posavec tvrdi da za takvu političku opciju postoji ogroman prostor te da se na svakim izborima pojavi potencijal od deset do petnaest saborskih mandata koji pripadaju centrističkim strankama. Kada bi se te snage zbrojile, ističe, predstavljale bi ozbiljnu političku snagu sposobnu nametnuti ključne teme u javnom prostoru i utjecati na smjer kojim država ide.

Matija Posavec o Batak koaliciji Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posavec je bio izričit u tvrdnji da ni on ni njegovi sugovornici nisu sudjelovali, niti sudjeluju u bilo kakvim razgovorima o preslagivanju saborske većine. "Niti smo u tome sudjelovali, niti u tome sudjelujemo, niti nas je itko o tome zvao, niti smo s ikim o tome sjeli na razgovor", poručio je, dodajući da će se prvo unutar svoje platforme dogovoriti o mogućnostima, a tek onda vidjeti što će biti dalje. Na izravno pitanje ide li ova inicijativa u smjeru rušenja premijera Andreja Plenkovića, Posavec je odgovorio negativno. Naglasio je kako njihovi razgovori ne idu u smjeru destrukcije, već isključivo u smjeru razvoja i nametanja dobrih praksi iz Međimurja, Istre i Svete Nedjelje u hrvatsku politiku.

Jedan od ključnih argumenata koje Posavec koristi jest politička neovisnost aktera ovog okupljanja. Podsjetio je kako su Nezavisna platforma Sjever, kao i Dario Zurovac, na izbore izašli samostalno i tako osvojili svoje mandate. "Nismo se utabali u nekakvim velikim koalicijama da smo nekome nešto dužni, da nam je netko nešto poklonio. Prema tome, mislim da imamo apsolutno pravo razgovarati o temama koje želimo nametnuti hrvatskoj politici", zaključio je Posavec.

Komentirajući trenutnu stabilnost vladajuće većine, Posavec je podsjetio kako je nedavno, uoči izglasavanja novog ministra socijalne politike, u jednoj televizijskoj emisiji ispravno prognozirao da neće biti nikakvih problema i potrebe za preslagivanjem. "Evo, vidite da sam bio u pravu. Tako i sada tvrdim da smatram da je parlamentarna većina čvrsta i da nema potrebe za bilo kakvim preslagivanjem, niti mi u tome želimo sudjelovati", rekao je.

Na pitanje novinara vidi li sebe kao dio rješenja u slučaju da premijer Plenković krene u razgovore s drugim zastupnicima kako bi ojačao svoju poziciju, Posavec je bio jasan. Potvrdio je da premijer nije razgovarao ni s njim osobno, ni sa strankom koju vodi, niti je takav razgovor tražen s bilo koje strane. Na hipotetsko pitanje što bi se dogodilo ako poziv ipak stigne, ostao je suzdržan, rekavši kratko: "Ne znam, neka traži, ali za sada nije bilo nikakvih razgovora". Također je naveo da predsjednik Zoran Milanović nije bio tema njihovih razgovora te da je odluka o njegovim budućim političkim potezima isključivo na njemu.