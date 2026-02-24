Kobal Posavcu: 'Klara je na listi... ja tebi donesem 10.000 kuna ako je ubaciš... nemaš drugih obveza prema meni'

Suđenje koje je počelo u siječnju lani, sada je iz formalnih razloga počelo iz početka. A razlozi su protok vremena i izmjena sudskog vijeća. Cijela procedura, oko ponavljanja, odnosno ponovnog čitanja onog što se u dosadašnjem dijelu suđenja Matiji Posavcu, županu međimurskom i njegovim suoptuženicima Josipu Kobalu i Miloradu Novkoviću, događalo, nije trajala više od dvadesetak minuta. Pa se moglo pristupiti onom zbog čega se i suđenje razvuklo na godinu dana. A to je preslušavanje tajno snimljenih razgovora čiji je sadržaj Posavca i ostale i doveo na optuženičku klupu.

USKOK tereti Posavca da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita Posavec se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Kako su Posavec i Kobal odmah nakon uhićenja u rujnu 2021. priznali za što se terete bili su pušteni da se brane sa slobode, dok je Novković jedno vrijeme proveo u Remetincu. Kobal je pak priznao da je Posavcu dao 10.000 kuna, no tvrdi da je to bila donacija za stranku a ne mito. Iako je priznao odmah nakon što je uhićen te iako je nakon uhićenja dao i ostavku, zbog čega u krajnjem slučaju nije završio u Remetincu, Posavec je kasnije tvrdio da je ostavka bila rezultat "nedopuštenog psihičkog pritiska USKOK na njega". Kasnije je dao i drugi iskaz u kojem je negirao počinjenje djela, pa je nakon podizanja optužnice njegova obrana tražila da se priznanje koje je dao nakon uhićenja, e-mail kojim je dao ostavku te snimke tajno snimljenih razgovora izdvoje iz spisa kao nezakoniti dokazi. No to je odbilo prvo otužno vijeće, a kasnije je žalbu obrane odbio i Visoki kazneni sud (VKS). Posavec i njegovi suoptuženici su na početku suđenja i sada opet zanijekali krivnju.

Snimke tajno snimljenih razgovora pokazale su se i kao kamen smutnje nakon početka suđenja, jer je obrana tvrdila da se one slabo čuju te da su slab dokaz pa se tražili da ih se transkribira. Vještaku koji je to radio trebali su mjeseci da taj posao odradi, a po onom što se jučer čulo u sudnici, posao nije najbolje obavio. Sadržaj transkripata na pojedinim mjestima nije pratio sadržaj snimki, pa je sudsko vijeće pod presjedanjem suca Mladena Žeravice pojedine snimke vraćalo i više puta kako bi se točno utvrdilo što je rečeno, a što zapisano. Razaznavanje tajno snimljenih razgovora na momente je otežavao i međimurski dijalekt, a vještak je razgovore transkribirao kao muški glas 1,2,3.... Na snimkama se razaznaje Posavec kako priča s raznim ljudima, a po sadržaju optužnice jedan od njih je i Kobal, koji ga je tražio da mu zaposli kćer te da njega ubaci u Županijske ceste. U jednom od tajno snimljenih razgovora čuje se tako kako Kobal kaže Posavcu "Klara je na listi... ja tebi donesem 10.000 kuna ako je ubaciš... nemaš drugih obveza prema meni, probaj ako možeš ovu varijantu v žuc me det". U jednom drugom razgovoru, Posavec kaže "rešeno", a Kobal mu objašnjava i kako da pobjedi na izborima, gdje glasači više izlaze, a gdje manje i zašto, a u jednom od tih razgovora Kobal kaže i "da je Bandić tako radio". Posavec sluša te "savjete" i pokušava okončati razgovor što prije, a u nekim kasnijim tajno snimljenim razgovorima, Posavec pojašnjava kako se čeka da prođu izbori, a razgovara se i o sazivanju sjednice Upravnog vijeća i nekim imenovanjima.