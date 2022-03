Tabloid blizak Putinu greškom objavio stvaran broj poginulih ruskih vojnika?

Kako javlja BBC rusko ministarstvo obrane do sada je samo jednom dostavilo podatke o smrtnim slučajevima svojih vojnika i tada je brojka bila 498 smrtnih slučajeva od 2. ožujka. Sve se to iznenada promijenilo u posljednjih nekoliko sati.

Komsomolskaja Pravda, moskovski tabloid blisko povezan s Kremljom citirao je ministarstvo u kojem se navodi da je poginuo 9.861 ruski vojnik, što je brojka koja premašuje čak i procjene američkih obavještajnih službi o ruskim smrtnim slučajevima. Broj ranjenih iznosio je 16.153.

Nekoliko minuta kasnije, ovaj dio članka je nestao sa stranice. Urednik KP Vladimir Sungorkin naknadno je rekao za BBC da je informacija rezultat hakiranja i rekao da će kasnije objaviti objašnjenje.

Say what you will about Komsomolskaya Pravda, but they singlehandedly just rescued 9,861 Russian soldiers from death. A heroic feat! pic.twitter.com/ufVmTN12L1