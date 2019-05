Szijjarto: Odnos Ine i MOL-a teret je kojeg se želimo riješiti

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto kazao je u četvrtak u Zagrebu da odnos Ine i MOL-a opterećuje odnose Mađarske i Hrvatske, zemalja koje izvan toga problema dobro surađuju.

"Svaki put kad se sretnemo s dužnosnicima hrvatske vlade, Ina je na dnevnom redu, ali mi našim hrvatskim prijateljima uvijek dajemo do znanja da je to isključivo poslovno, a ne političko pitanje kojim se bavi mađarska vlada", kazao je šef mađarske diplomacije nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem novinarima okupljenim ispred Banskih dvora.

"Moramo priznati da je odnos MOL-a i Ine ili MOL-a i hrvatske države teret u našim odnosima i mi bismo se voljeli se toga tereta riješiti, ali to je do dviju kompanija ili do kompanije i hrvatske države. Mi samo možemo držati palčeve da dođu do rješenja", naglasio je.

Szijjarto je kazao da je za Mađarsku unapređenje odnosa s Hrvatskom na energetskom planu ključno.

"Energetska sigurnost u ovom dijelu Europe kritično je pitanje, vidite odnos Rusije i Ukrajine kada je tranzit plina u pitanju, vidite da Exxon i OMV još nisu donijeli odluku o iskorištavanju plinskih polja u Rumunjskoj.. I zato je za diversifikaciju izvora energije LNG terminal u Hrvatskoj jedno od održivih rješenja. A pošto smo svjesni da se energetska suradnja kao takva ne može odvojiti od pitanja MOL-a, nadamo se rješenju toga izazova", objasnio je mađarski ministar.

Szijjarto je stigao u Zagreb kako bi otvorio novu zgradu mađarskog veleposlanstva na Jabukovcu.

Otvaranje novog veleposlanstva jasan je signal važnosti koju pridajemo odnosima s Hrvatskom, naglasio je.

"Mi smo susjedne zemlje i naša saveznička i strateška povezanost je očita. Odnos želimo još unaprijediti i ojačati, on trenutno ima određene sjene zbog energetskih pitanja, ali osim toga surađujemo kako treba", zaključio je.

Iz Plenkovićeva ureda je u međuvremenu priopćeno kako je na njihovu sastanku zaključeno da su odnosi Hrvatske i Mađarske u proteklom razdoblju poboljšani. Trgovinska razmjena između dvije zemlje iznosi preko 2,2 milijarde eura, dok je bilateralna suradnja u okviru EU-a i NATO-a vrlo dobra, kaže se u priopćenju.

Istaknuli su važnost jačanja gospodarske suradnje, osobito u energetici, vodeći računa o sigurnosti opskrbe energijom na cijelom području srednje i istočne Europe. Razgovarali su i o realizaciji LNG projekta.

Szijjarto je izrazio punu potporu Mađarske ulasku Hrvatske u šengenski prostor, a obojica su izrazila zadovoljstvo položajem i pravima hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Hrvatskoj, navodi se u priopćenju Banskih dvora.