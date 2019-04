Svjedokinja zaboravila čak i da je rodbinski povezana s Bandićem

Da je pamćenje poprilično selektivna kategorija dokazali su Milkica Macan, Zrinka Majerović i Robert Ljutić koji su u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočili u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalima optuženima u aferi Agram. Na većinu postavljenih pitanja troje je svjedoka odgovaralo s “Ne znam” i “Ne sjećam se”, a Milkica Macan, žena zbog koje je Bandić urlao na Vidoja Bulama, što se čulo tijekom preslušavanja snimki tajno snimljenih razgovora, čak je zaboravila da su ona i Bandić u - rodu.

Suprugova strina

Naime, na tajnim snimkama čulo se kako Bandić viče na Buluma te misleći na Milkicu Macan, kaže da ona “mala iz njegove obitelji”. Zagrebački gradonačelnik je obiteljsku povezanost kasnije zanijekao, pa je Milkica Macan vjerojatno pomislila da i ona mora učiniti isto. No pri tome je zaboravila, da je u svibnju 2015. ispitana u USKOK-u, gdje je na upit o rodbinskim vezama s Bandićem kazala kako je “Bandićeva sestra strina njezinog supruga”.

- Zašto onda to sada niste rekli, već ste na upit o rodbinskim vezama s Bandićem kazali da niste u rodu? - pitala je sutkinja Rahela Valentić svjedokinju.

- Meni to ne izgleda kao srodstvo - pokušala je nemušto objasniti svjedokinja razlike u iskazima.

- Jeste li kada čuli za tazbinsko srodstvo? - pitao je svjedokinju Milenko Djaković, član sudskog vijeća, no to je pitanje ostalo bez odgovora.

Nadalje, svjedokinja je tvrdila i da nikad nije razgovarala s Bandićem o njezinom premještaju iz kuhinje gdje je kuhala kave u odjel u kojem se bavila urudžbiranjem dokumenata. No tada je u sudnici preslušana snimka tajno snimljenog razgovora između nje i Bandića, na kojoj razgovaraju upravo o tome. Upitana da to pojasni, svjedokinja je priznala da to ona razgovara s Bandićem.

- A jeste li se vi često čuli s Bandićem? - zanimalo je sutkinju.

- Nikad nisam razgovarala s njim - odgovorila je svjedokinja.

- A što je s ovim razgovorom? - pitala je dalje sutkinja.

- Nisam ga se mogla sjetiti - nemušto se opravdala svjedokinja.

Bratić pribavio iskaz

Ona, kao i Zrinka Majerović te Robert Ljutić misli da dobro radi svoj posao, no niti jedno od njih troje nije znalo odgovoriti koji su se uvjeti trebali zadovoljiti da bi oni bili premješteni na poslove koji su inkriminirani optužnicom. Zrinka Majerović je čak ustvrdila da se pitanjem zadovoljava li ona uvjete natječaja ili ne, ne treba baviti ona već kadrovska služba. I ona je tijekom iskaza ulovljena u popriličnom broju nedosljednosti koje nije znala objasniti, a ustvrdila je i da je tek nakon premještaja na novo radno mjesto pročitala koji su uvjeti potrebni za to.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Posebna priča bio je Robert Ljutić koji je u nekoliko navrata zaradio upozorenja sutkinje jer je umjesto odgovaranja na pitanja, htio postavljati pitanja.

- Vi imate šutjeti i odgovarati samo kad vas se pita, a je li nešto zakonito ili ne, utvrđivat će sud jer nam je to u opisu posla - kazala je sutkinja Ljutiću.

On se u sudnici pojavio sa svojim iskazom iz istrage, za kojeg nije htio reći od koga ga je dobio, tvrdeći da ga je dobio od bratića. Sutkinja mu nije dozvolila da se koristi njime, a Ljutić je nedosljedno odgovarao na pitanja o svojoj stručnoj spremi. Tvrdio je da nije polagao državni stručni ispit, pa se pokazalo da ipak nešto je polagao, a neprestano je spominjao i svoju diplomu, koja mu je poništena zbog plagiranja.