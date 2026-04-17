Američki marinci gladuju na Bliskom istoku? Ljudi ne vjeruju kako im izgleda večera: 'Ovo je nejestivo'

Napoleonu Bonaparteu pripisuje se glasovita maksima da „vojska maršira na svom želucu“. No, sudeći prema najnovijim izvješćima s bojišnice na Bliskom istoku, čini se da ključna lekcija o tome kako vojni uspjeh izravno ovisi o opskrbi hranom nije stigla do američkog središnjeg zapovjedništva. Dok američki marinci raspoređeni na Bliskom istoku stoje u pripravnosti za potencijalni napad na Iran u slučaju sloma krhkog primirja, iz njihovih redova stižu alarmantne pritužbe, navodi britanski Telegraph. Umjesto borbene spremnosti, vojnike iscrpljuju sve manji obroci i gotovo nejestiva hrana.

Fotografije prokrijumčarene s amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli otkrivaju poražavajuću stvarnost: večera koja se sastoji od tek jedne tortilje i jedne žlice usitnjenog mesa. Drugi snimci prikazuju neidentificirani, procesuirani sivi komad mesa uz nekoliko usamljenih kuhanih mrkvi.

This isn’t prison food.



This is what the Trump Administration fed the Marines and Navy military service members who were deployed to the Middle East. pic.twitter.com/Rfnq91qv4n — Red Pill Media (@RedPillMediaX) April 17, 2026

„Moral će pasti na najnižu razinu dosad“, upozorio je jedan marinac u poruci sredinom ožujka, naglasivši da pristajanja u luke neće biti dok misija ne završi. Slične vijesti dolaze i s nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln, gdje vojnici opisuju hranu kao „bezukusnu i nedostatnu“.

Ovakva oskudica oštar je kontrast rastrošnosti koja je prethodila sukobu. Samo nekoliko mjeseci prije operacije Epic Fury, američko Ministarstvo obrane pod vodstvom Petea Hegsetha potrošilo je nevjerojatnih devet milijuna dolara na rakove i jastoge. Prema podacima nadzorne organizacije Open the Books, američko Ministarstvo obrane u rujnu 2025. potrošilo je milijune dolara na luksuzne prehrambene artikle, uključujući 15,1 milijun dolara za ribeye odreske, 6,9 milijuna dolara za repove jastoga te 2 milijuna dolara za aljaške kraljevske rakove.

Američkim vojnicima u regiji dodatni problem predstavlja i obustava poštanskih pošiljki nakon izbijanja sukoba. Tisuće paketa s grickalicama i hranom koje su obitelji slale vojnicima ostale su u skladištima zbog zatvorenog zračnog prostora i logističkih poteškoća. Tisuće paketa – punih grickalica i hrane, često poslanih uz velik trošak – stoje u skladištima čekajući isporuku. Jedna majka potrošila je 2.000 dolara na pakete za sina, koji se žalio da je gladan na USS Tripoliju. No tjednima kasnije nijedan paket nije stigao. „Zalihe će postati stvarno niske“, napisao je u porukama sredinom ožujka, upozorivši da neće biti pristajanja u lukama dok brod ne završi misiju. „Moral će pasti na najnižu razinu dosad“, dodao je.

Slične pritužbe na lošu kvalitetu hrane i male porcije dolaze i s nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln, jednog od dva nosača raspoređena u regiji. „Hrana je bezukusna, nema je ni približno dovoljno i stalno su gladni“, rekla je Karen Erskine-Valentine, pastorica iz Zapadne Virginije, koja prima izvješća s broda. „To vam slomi srce", dodala je. Pentagon zasad nije komentirao optužbe o lošoj opskrbi vojnika.