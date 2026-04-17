Picula o putu Srbije u EU: Volio bih da moram nešto dobro reći o Vučiću, a Plenkovićeva politika prema njemu je niskoprofilna

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je zastupnik SDP/S&D u Europskom parlamentu i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula komentirajući ishod izbora u Mađarskoj kaže da njihov plebiscitarni karakter nije samo zbog želje za smjenom vlasti nego i podrškom konkretnoj alternativi. Orbanov sustav opisuje kao koruptivni i licemjerni — Mađarska je uzimala europski novac, ali nije dijelila europske vrijednosti. Misli da je ključni izazov za Petera Magyara oslobađanje pravosuđa, a na pitanje može li Orban završiti kao Sanader, Picula odgovara oprezno. "Mislim da će sigurno morati, ako ništa drugo, svjedočiti u nekim slučajevima koje će pravosuđe otvoriti. Sad, što će biti njegova konačna politička sudbina. Što će biti njegova sudbina kada se suoči s eventualnim setom optužnica od strane pravosuđa, u ovom je trenutku teško prognozirati".

Bez Orbana koji je blokirao zajedničke odluke, otvara se prostor da EU neke dogovorene odluke brže realizira kaže Picula, ali ne misli da se Europa rješava svih svojih problema jer razlozi zbog kojih je Orban bio na vlasti nisu nestali u mnogim dijelovima EU. Misli i da će Moskva će popuniti vakuum — ima razrađen mehanizam utjecaja na demokratske procese u državama EU i već se prilagođava novoj situaciji. "Ja sam uvjeren da će Europska unija nadrasti mandat Donalda Trumpa i njemu sličnih, kao što će nadrasti i vladavinu različitih diktatora i autokrata po svijetu. Time nimalo ne umanjujem efikasnost politika koju oni vode. Ali, kada gledamo Europsku uniju kao takvu, ne može se poništiti prije svega 70- tak godina u kojem Unija se dokazala onima pred kojima se najviše morala dokazati, a to su građani država članica Europske unije. Nakon Brexita nema ni jednog desničara ili protivnika Europske unije koji je stao pred građane svoje države i rekao izlazimo i mi iz Europske unije. Ni jedan. Nije Viktor Orban, koliko god bio ljut na Bruxelles, rekao dosta nam je, fućkaš tih trideset i pet milijardi, Mađari mogu ići sami."

S obzirom na to da Andrej Plenković odlaskom Orbana postaje najdugovječnijim premijerom u Europskom vijeću, a na vlasti u Hrvatskoj je skoro deset godina, Picula kaže da misli da je HDZ-u vrijeme isteklo i da je njegov model iscrpljen te se nada da će SDP, sam ili u koalciji s MOŽEMO biti dovoljno spreman za izbore, uz pouku iz Mađarske. "Neke pouke iz Mađarske se naprosto trebaju vidjeti, a to je da naprosto s jasnim politikama s naprosto nečim što građanima nešto znači se može izaći pred pred njih. I bez obzira tko ti je s druge strane, jak političar, dugogodišnji premijer, moguće ga je, moguće ga je promijeniti. Ja bih tu negdje povukao sličnosti između Mađarske i Hrvatske."

Što se Srbije tiče, Picula koji je izvjestitelj Europskog parlamenta za tu zemlju i napisao je vrlo kritičan nacrt izvješća o napretku u ožujku, kaže da odlaskom Orbana Aleksandar Vučić gubi jednog od ključnih zaštitnika u Bruxellesu koji je redovito štitio Beograd od oštrijih sankcija, čak i kad je Vučić odlazio Putinu na Crveni trg. Sada, dodaje Picula, Bruxelles po prvi put ozbiljno razmatra uskraćivanje financijskih sredstava Srbiji, što se ranije događalo samo Dodiku i Orbanu. Kao jedan od razloga popustljivosti vidi i to što je Vučićeva stranka članica EPP-a, a u tome vidi razlog i niskoprofilne politike Andreja Plenkovića prema Srbiji. Vidim da on naprosto periodično samo reagira. On bi najrađe da se ne reagira nikako jer eto Vučić ovo što govori, govori isključivo iz razloga neke unutrašnje svoje potrebe.

"Ja mislim da ne, ja mislim da mi imamo obvezu kao posljednja država koja je ušla u EU i koja ima bolno iskustvo upravo s politikom koja je haračila po Hrvatskoj, BiH i na Kosovu, vrlo jasno davati kvalifikacije Vučićevoj politici. Pogotovo kad vam privode državljane, kad vas optužuju da vi financirate ili sponzorirate neku obojenu revoluciju. Ti možeš biti uzvišen i to ne komentirati, ali naprosto takva vrsta ignoriranja problema ne dovodi do nekog uspjeha. Mislim da je tu trebalo biti daleko glasniji, a ne povremeno upozoravati građane da ne putuju u Srbiju."

Na kritike srbijanskog predsjednika kako se Hrvati umjesto puškom sada drugim sredstvima bore protiv Srbije, i to što Picula o njemu govori loše znači da radi dobro, europarlamentarac SDP-a odgovara kako bi volio da može pohvaliti Vućića. "Ja bih volio zapravo doći u situaciju da moram i nešto dobro reći jer to znači da Vučić prije svega ozbiljno shvaća ono što je u ime Srbije deklarirao, a to je da će zemlja jednom ući u Europsku uniju i da će pregovorima otklanjati deficite koje bi morala otklanjati svaka druga zemlja kandidatkinja na putu prema članstvu. Kažem, volio bih doći u tu situaciju da kažem: da, ovo su dobro napravili i ovo treba honorirati, ali to se uporno ne događa."

Na vijesti o mogućem primirju Irana te SAD-a i Izraela Picula kaže da je svaka vijest o primirju dobra, ali skeptičan je oko trajnosti. Dodaje da ako Trump iz sebičnih razloga — spašavanja rejtinga — sklopi nešto što će donijeti mir ljudima koji stradavaju, Picula kaže da to treba pozdraviti. Na tezu da Orban nije oponašao Trumpa nego obrnuto, Picula kaže kao smatra da pradjed tog modela Silvio Berlusconi, koji je populističkim metodama iza fasade demokracije radio u interesu jedne uske skupine.

"Mislim da je Berlusconijevo vladanje Italijom u jednom periodu inspiriralo i Orbana koji je zapravo taj model do kraja razvio u jednoj sredini koja nije imala tako čvrste demokratske uzuse i institucije kao jedna Italija u kojoj Berlusconi nije mogao raditi sve što hoće. Orban je to postigao u Mađarskoj i inspirirao je i mnoge druge, pa kažu i Donalda Trumpa. Međutim, znate, kada imate jednog autoritarnog političara u srcu Europe u Europskoj uniji nije isto kao kad vam takav jedan ili još brahijalnijii dođe na čelo najmoćnije države na svijetu. E, tada zapravo, ako je Orbanova opstrukcija izazivala glavobolju Bruxellesu, bogami ovo što radi Trump uvodi cijeli svijet u psihotično stanje."