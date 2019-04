Bandić urlao na Buluma: Jel' znaš 'ko je ta mala? To je dijete iz moje familije! Imaš li imalo poštovanja?

Sva raskoš dugogodišnjeg upravljanja Gradom Zagrebom mogla se čuti u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda gdje su se u nastavku afere Agram preslušavali tajno snimljeni razgovori.

Gradonačelnika Milana Bandića i njegove suoptuženike, policija je duže vrijeme tajno pratila i prisluškivala, a rezultat toga su tajno snimljeni razgovori u kojima Bandić svojim suradnicima naređuje koga će i kada zaposliti, gdje će te osobe sjediti, koji će koeficijent plaće imati. Nije problem ni ako osoba koju Bandić hoće zaposliti ne zadovoljava uvjete, jer se onda naravno može promijeniti - pravilnik. U tim razgovorima ima svega, ponajviše neprimjerene komunikacije, pogotovo Bandića, koji tako u jednom vulgarnom ispadu napada Vidoja Buluma.

Problem je nastao oko zapošljavanje jedne žene, koja je kako se na snimkama čuje “šefova”, a Bulum to nije znao. Pa sukladno tome nije napravio sve što se od njega očekivalo, zbog čega je od Bandića popio jezikovu juhu. Riječ je o ženi koja je iz kuhinje premještena na poslove tehničara unosa podataka, zbog čega je također mijenjan pravilnik. Međutim Bulumovo kadrovsko rješenje je razbjesnilo Bandića, jer se ženi koja dolazi iz njegove šire obitelji, nakon premještaja nije povisila plaća, pa on prvo pita Buluma:

- Imaš li ti poštovanja prema gradonačelniku?

Dok Bulum nešto pokušava odgovoriti, Bandić na njega otvara vulgarnu verbalnu paljbu.

- Je l' ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kad je kuhala kavu. Vido, radite posao preko k…. Je l' ti znaš ko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Vi j….! Što je ona dobila? K…. od ovce? I to zahvaljujući vama koje boli k….! Kamen bi proplakao Vido! - doslovno urla Bandić na Buluma, koji od gradonačelnika ne može doći do riječi, a kamoli pojasniti da nije detaljno pratio što se detaljno događalo s premještajem te žene.

Jezikovu juhu popio je i Miro Laco, koji se trebao pobrinuti da se netko zaposli u jednoj od garaža. No to nije učinio na baš najbolji način, po Bandićevu mišljenju, pa ga ovaj pita:

- Kako čovjek s VSS-om preuzima garažu? Laco, je l' ti želiš biti pročelnik. Informiraj me što si napravio i radi svoj posao - kaže Bandić Laci.

Video: Ante Nobilo dao izjavu u pauzi pripremnog ročišta u slučaju Agram

Bulum, na kojeg se Bandić izvikao, kasnije u jednom tajno snimljenom razgovoru pojašnjava kako ne zamjera gradonačelniku jer se on uvijek nakon takvih vikanja ispriča.

- On kad viče zapravo šalje poruku nekom drugom - kaže Bulum, dok njegova sugovornica zaključuje da “gradonačelniku nije lako jer se od njega puno očekuje svaki dan”.

Među tajno snimljenim razgovorima su i oni koje Zdenko Antunović vodi sa ženom kojoj je trebao srediti posao. No to ne ide onoliko brzo koliko se ona nadala, pa kada joj on prepričava koga je sve zbog nje zvao, ona mu poručuje:

- Ne mogu to slušati. Ako hoćeš nešto napraviti, napravi.

U red zanimljivijih razgovora spada i onaj Miljenka Benka, kojem je glavna briga kako da zaposli svog sina. Sugovornik mu tako kaže:

- Pokušavam ti malog zaposliti. Ti bi morao dati otkaz da ti malog zaposlim.

- Može, ja sam za to. Mjesto za mjesto - odgovara mu Benko.

Kasnije Benko u nekoliko navrata zove svog sina da mu kaže da će ga netko nazvati zbog posla. Sin mu istovremeno pokušava reći da se na televiziji pričalo o zbrinjavanju otpada koji je Benko osmislio, te da to baš nije najbolje primljeno. No Benka seniora to ne zanima. Fokusiran je samo na to kako da njegov sin dobije posao u nekoj od podružnica holdinga.

Inače, s djela razgovara javnost će biti isključena zbog zaštite osobnih prilika optuženika, a velik dio tih razgovora odnosi se na komunikaciju između Bandića i Petra Pripuza, u kojima su jedan drugog oslovljavali s nadimcima Kondor odnosno Leopard.

U aferi Agram osim Bandića optuženi su još bivši šef Holdinga Slobodan Ljubičić, vlasnik CIOS-a Petar Pripuz, gradonačelnikov savjetnik Željko Horvat, bivši direktor ZET-a Ivan Tolić, Ivan Markušić, referent za javnu nabavu Zagrebačkog holdinga Filip Čulo, direktor Čistoće Miljenko Benko, zamjenica pročelnice gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove Ines Bravić.

Među optuženima je i načelnica odjela u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove Koraljka Rožanković Uremović, direktor građevinske tvrtke Bramgrad projekt Branko Mihaljević, pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, pročelnik Bandićeva ureda Miro Laco te glavni tajnik Zagrebačkog športskog saveza Zdenko Antunović. Nitko od njih nije se pojavio u sudnici tijekom preslušavanja tajnih snimki, a USKOK ih tereti za malverzacije pri zamjeni gradskih zemljišta, za nezakonita zapošljavanja i korištenje službenih vozila u privatne svrhe. Šteta je 20 milijuna kuna.