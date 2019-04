Svjedokinja: Kada netko ne zadovolji uvjet, taj dio izostavite iz rješenja

Vrlo poučno bilo je jučer u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda u nastavku suđenja Milanu Bandiću i ostalim optuženima u aferi Agram. Za razliku od brojnih prijašnjih rasprava, kojima nitko od optuženih nije nazočio, u sudnici su se čak pojavila i dvojica optuženika, Vidoje Bulum i Miro Laco. A sve, kako bi skupa s ostalima nazočnima čuli iskaze svjedokinja, koje su svjedočile o nezakonitom zapošljavanju. Ili točnije kako se zaposliti u nekom od gradskih ureda, čak i ako se zna da ne zadovoljavaš uvjete.

Poučno je bilo slušati kako se izrađuju rješenja o zapošljavanju onih koji ne zadovoljavaju uvjete, koga se o tome izvještava, a koga se trebalo, a nije. Uz to, doznalo se i da službenici koji svjesno izrađaju nezakonita rješenja, smatraju da to nije kazneno djelo.

Tako barem proizlazi iz iskaza Marine Grgić, koja je svjedočila o zapošljavanju Milkice Macan. Riječ je o zapošljavanju žene, zbog koje se Bandić vrlo vulgarnim rječnikom obrušio na svog pročelnika Vidoja Buluma, što se također čulo tijekom preslušavanja tajno snimljenih razgovora.

U tom razgovoru Bandić je urlao na Buluma, objašnjavajući mu da je riječ o “maloj iz njegove obitelji” te je bio nezadovoljan činjenicom da je prilikom prelaska s jednog radnog mjesta na drugo nije povišena i plaća. Svjedokinja Grgić pisala je rješenje o premještaju Milkice Macan te je ustanovila da ova ne zadovoljava propisane uvjete.

- U tom trenutku ona nije imala dovoljno radnog iskustva za to radno mjesto. Imala je dosta radnog iskustva, ali ne dovoljno - kazala je svjedokinja.

Pojasnila je potom da je, kada je to uočila, sve usmeno prijavila svojoj nadređenoj Mirjani Stančić.

- Ona mi je kazala da je OK što sam to primijetila, no da ćemo vidjeti kako će se to dalje riješiti. O tome više nismo raspravljale, a ona mi je rekla da napišem rješenje - kazala je svjedokinja.

- A što napišete u rješenju kada ustanovite da neka osoba nema uvjete? - zanimalo je sutkinju Rahelu Valentić.

- U obrazloženju napišete ono što osoba ima i ono što piše u pravilniku - odgovorila je svjedokinja.

- A s ovim uvjetima koje nema, što s njima? Ispustite ih? - pitala je dalje sutkinja.

- U pravilu se ne razlikuju rješenja onih koji imaju uvjete i onih koji ih nemaju - odgovorila je svjedokinja.

Kako je sutkinja inzistirala da joj svjedokinja to pojasni, ova je u jednom trenutku odgovorila:

- Taj uvjet koji nema, nije naveden u rješenju.

- A je li netko rekao da to napravite? - pitala je dalje sutkinja.

- Ja samo napišem rješenje i dam ga na pregled - opravdavala se svjedokinja.

- Ali znate da radite nešto što ne trebate? - pitala je dalje sutkinja.

- Šefica mi je dala nalog. Svakodnevno imamo naloge o premještajima, ja o tome ne odlučujem. Ne mogu napisati nečeg čega nema, a šefica mi je rekla da izostavim tu rečenicu - kazala je svjedokinja.

Odgovarajući na pitanja kazala je da one ne zna je li gradonačelnik bio upoznat s tim, te da joj Stančić nije rekla je li sve to netko njoj naredio. Lacu je pak zanimalo, kakva je procedura kada službenik dobije nezakonit nalog, na što je svjedokinja odgovorila da bi trebala dati pisani prigovor na to. No ona to nije učinila, već je, kako je kazala, o svemu usmeno izvijestila svoju šeficu. Ponovila je da ona ne odlučuje o ni čemu te za kraj dodala:

- Ne mogu preskakati svoju šeficu, no nisam smatrala da činim kazneno djelo.

Svjedočila je i Natali Pavlinek, koja je prvo kazala da su imali puno premještaja onih koji nisu zadovoljavali uvjete, da bi potom dodala da je za to doznala iz novina.

- Pustite vi novine, nas zanima što ste vi doznali na svom radnom mjestu - presjekla ju je sutkinja.

Svjedokinja je potom pojasnila da su svi premješteni odgovorno obavljali svoj posao, a zanijekala je i da je znala da neki od premještenih nisu zadovoljavali uvjete, o čemu je iskazivala druga svjedokinja. Kada joj je predočeno da je ta druga svjedokinja, a radilo se o Stančić, navela kako joj kazala da Zrinka Majerović ne zadovoljava uvjete te da se o tome treba izvijestiti Laco, svjedokinja je kazala:

- Nije me o tome obavijestila, nisam za to znala.

Suđenje se nastavlja u ponedjeljak, kada bi trebali svjedočiti Robert Ljutić, Milkica Macan i Zrinka Majerović.

