Prva mobilna ambulanta, liječnik stiže i u udaljena sela

Prva od planirane 33 mobilne ambulante u Republici Hrvatskoj počinje s radom u ponedjeljak, i to u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mobilni zdravstveni tim, u kojem su liječnik, medicinska sestra i vozač, pacijente će primati od 7.30 do 10.30 sati u Ogorju u Općini Muć, a pokrivat će i općine Klis, Lećevica, Prgomet i Seget. Kombi je kvalitetno opremljen svim uređajima potrebnima primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a obilazit će zabačena naselja prema točno određenom rasporedu. Pacijenti zadržavaju svog izabranog liječnika opće prakse, ali će primarnu medicinsku uslugu moći dobiti u mobilnoj ambulanti, bez naručivanja.

– Riječ je o nadstandardnoj usluzi usmjerenoj na teže dostupne sredine. Kriteriji za odabir naselja u koja će dolaziti mobilna ambulanta bili su broj stanovnika i dostupnost javnog prijevoza, a važno je da postoji i javni prostor koji funkcionira kao čekaonica – objašnjava dr. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj je planirana još jedna mobilna ambulanta, a prema njegovim riječima, veliki su izgledi da dobiju i treću.

– Ideja je da Muć, kaštelansko i trogirsko zaleđe pokrije jedna mobilna ambulanta, Sinj i Trilj druga, a Imotski, Zagvozd i Vrgorac treća – najavljuje dr. Rađa planove za najveću hrvatsku županiju. Lokacije dolaska mobilne ambulante, napominje dr. Rađa, bit će podložne promjeni i ovisit će o interesu stanovnika. Riječ je o projektu koji je pokrenulo Ministarstvo zdravstva RH u suradnji s 20 županija i domova zdravlja, kojim se uspostavlja mreža mobilnih ambulanti, ciljano, na područje s ograničenom dostupnošću zdravstvenih usluga. Timovi obiteljske medicine, odnosno liječnika i medicinske sestre, redovito će obilaziti manja mjesta, izdavati recepte i uputnice, provoditi osnovnu dijagnostiku, pratiti kronične bolesnike te obavljati kućne posjete nepokretnim pacijentima.

– Prvih 17 mobilnih ambulanti Ministarstvo je isporučilo potkraj prosinca. Prije Božića otvorena je prva ambulanta, slijedili su atesti, provjere, izdavanje, registracija.... Eto, prvi smo došli do rješenja, riješili svu papirologiju, osnovali mobilni tim i počinjemo raditi – kaže dr. sc. Rađa.

Liječnike primarne zdravstvene zaštite zaposlili su putem javnog natječaja, ali nisu uspjeli pronaći medicinsku sestru, kojih na tržištu rada kronično nedostaje. Zato će se za početak izmjenjivati ​​medicinske sestre iz patronaže, svakako za područje koje pokriva. Mobilne ambulante financiraju se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a vrijednost svake od njih iznosi 161.875 eura.