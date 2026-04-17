Peternel o Hodu za život: Zagreb je u talačkoj krizi, on nije grad svih građana

Zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel kazao je u petak da Hod za život još uvijek nema dozvolu za zatvaranje prometnica koje prolaze prijavljenom rutom, prozvavši gradonačelnika Tomislava Tomaševića da građane tretira ovisno o tome dijele li njegova mišljenja. ''Hod za život ni dan danas nema dozvolu i potvrdu da će se promet obustaviti tamo gdje će povorka ići. Gradonačelnik ovime poručuje da on nije gradonačelnik svih građana Zagreba koji plaćaju porez, koji žive u ovom gradu, ali koji misle drugačije, već samo onih koji slično misle jer ih treba motivirane za olovku kojom će ljevicu dovesti na vlast'', rekao je Peternel u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.

Hod za život ove će se godine održati 9.svibnja. Organizatori iz udruge ''U ime obitelji'' također su prozvali gradonačelnika Tomaševića da im je uskratio dozvolu za postavljanje pozornice na Trgu bana Jelačića, na što im je on odgovorio da je tog dana na istom mjestu predviđeno obilježavanje Dana Europe. Za idući tjedan Peternel je najavio okrugli stol u Saboru, zajedno sa udrugom ''U ime obitelj'', na kojem će se razgovarati o Hodu za život te o financiranju tjednika Novosti i Vida TV.

Glavni je grad, prema njegovoj ocijeni, u talačkoj krizi. ''Građani Zagreba su okupirani. To što su oni okupirani 1945., to znamo. Ali to što su oni okupirani i 2026., i to istom ekipom, odnosno ekipom njihovih unuka, e to je već problem s kojim se svi skupa moramo suočiti, koji moramo shvatiti ozbiljno'', rekao je zastupnik.

Zastupnik Mosta Marin Miletić neprihvatljivim smatra traženje popisa izvođača koji će nastupiti na Hodu za život. Uz to, kritizirao je Grad Zagreb zbog toga što je i ove godine odbio zahtjev organizatora za postavljanje zastava na gradske jarbole. ''Čega se gradonačelnik boji? Da mu ne dođe Marko Perković Thompson? Boji se hrvatskog branitelja, a ne boji se četnika Medakovića dok on i ministrica Obuljen plaćaju izložbu o njemu, čovjeku koji je pisao Haagu da se ne sudi srpskim zločincima?'', upitao je.

SDP-ov Dalibor Domitrović osvrnuo se na prognoze Državnog zavoda za statistiku i Međunarodnog monetarnog fonda o godišnjoj stopi inflacije u Hrvatskoj od 4,8 posto. ''Plenković, Pavlek i njemu slični žive bolje, ali običan čovjek i umirovljenik zna da je inflacija kudikamo veća od one službene, svaki put kada uđe u dućan ili kada treba platiti režije. Stručnjaci iz Ekonomskog instituta su izračunali da 10 posto domaćinstava s manjim prihodima ima stopu inflacije 11 posto veću od ove službene'', naglasio je Domitrović.