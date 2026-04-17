Zurovec uveo 'Baka-djed servis': Evo koliko će dobivati mjesečno za čuvanje unuka

Grad Sveta Nedelja posljednjih godina provodi snažnu i razvojnu demografsku politiku kroz niz konkretnih mjera usmjerenih na poboljšanje uvjeta života obitelji s djecom. Uvode se nove mjere kojima se dodatno proširuje sustav podrške obiteljima. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec ističe: ,,Osjetili smo da postoji potreba za dodatnim mjerama koje će olakšati roditeljima, ali i bakama i djedovima, čiji klinci ne idu u vrtić zbog manjka kapaciteta.''

Prva mjera je „Baka – djed servis“, kojom se osigurava novčana naknada bakama i djedovima koji skrbe o unucima predškolske dobi koji nisu upisani u dječji vrtić ili obrt, a zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Gradonačelnik ističe da je cilj mjere pružiti podršku zaposlenim roditeljima, omogućiti dodatni prihod umirovljenicima te potaknuti međugeneracijsku solidarnost i jačanje obiteljskih veza.

Druga mjera je „Nezaposleni roditelji/posvojitelji/skrbnici sa troje i više maloljetne djece“, kojom se osigurava financijska potpora obiteljima s većim brojem djece u kojima su roditelji nezaposleni, a djeca predškolske dobi nisu upisana u vrtić zbog nedostatka kapaciteta. Ova mjera usmjerena je na poboljšanje životnog standarda, poticanje demografske obnove te zadržavanje obitelji na području grada. Visina naknade za obje mjere utvrđena je u iznosu od 360,00 eura mjesečno po djetetu.

Tom je prigodom Svetu Nedelju posjetio Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva, koji je istaknuo da se radi o primjeru dobre prakse na nacionalnoj razini: ,,Grad Sveta Nedelja pokazuje da se odgovornim i strateškim vođenom politikom mogu postići konkretni rezultati u demografiji. Ove mjere nisu samo socijalne, već i razvojne, jer stvaraju sigurnost, potiču ostanak mladih obitelji u RH i jačaju povjerenje građana u institucije. Ovo je model koji može poslužiti kao primjer drugim sredinama u Hrvatskoj.''

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec naglasio je: ,,Sveta Nedelja ovime još jedom potvrđuje da je među gradovima koji najviše ulažu u obitelji i djecu. Želim istaknuti da je od početka mog mandata izgrađeno i dograđeno više vrtićkih objekata nego što ih je ranije postojalo na području našeg grada, a u ovom mandatu planiramo izgraditi još dva objekta. Prednjačimo u zagrebačkom prstenu, a posebno me raduje što nas neki gradovi prate i uvode kvalitetne mjere.''

Grad Sveta Nedelja je značajno povećao naknade za novorođenčad, koje danas iznose od 1.500 do čak 4.000 eura, a Sveta Nedelja svrstala se među gradove s najvišim potporama za mlade obitelji u Hrvatskoj.

Istodobno, kontinuirano se povećavaju izdvajanja za predškolski odgoj. Grad sufinancira boravak djece u vrtićima i obrtima za čuvanje djece, pri čemu je iznos subvencije povećan na 300 eura, a potom i na 360 eura mjesečno po djetetu, uz dodatnu pogodnost da se u cijelosti pokriva osnovna cijena vrtića za treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji.

Uz to, Grad ulaže i u proširenje vrtićkih kapaciteta izgradnjom i dogradnjom novih objekata, čime se dugoročno nastoji odgovoriti na potrebe roditelja i djece te smanjiti liste čekanja. Gradonačelnik se osvrnuo također i na grad Zagreb: ,,Žalosti me činjenica da Grad Zagreb kao glavni grad najmanje ulaže u demografiju i obitelji, a mjere koje su imali poput roditelj odgojitelj su ukinuli. Naknade za novorođenčad su im višestruko manje nego naše u Svetoj Nedelji, a nije da si Zagreb s gigantskim proračunom to ne može priuštiti. Stvar je prioriteta, a nama su roditelji i djeca prioritet.'' istaknuo je Zurovec.