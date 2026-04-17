Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVETA NEDJELJA

Zurovec uveo 'Baka-djed servis': Evo koliko će dobivati mjesečno za čuvanje unuka

Foto: SVETA NEDJELJA
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 14:58

Gradonačelnik ističe da je cilj mjere pružiti podršku zaposlenim roditeljima, omogućiti dodatni prihod umirovljenicima te potaknuti međugeneracijsku solidarnost i jačanje obiteljskih veza.

Grad Sveta Nedelja posljednjih godina provodi snažnu i razvojnu demografsku politiku kroz niz konkretnih mjera usmjerenih na poboljšanje uvjeta života obitelji s djecom. Uvode se nove mjere kojima se dodatno proširuje sustav podrške obiteljima. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec ističe: ,,Osjetili smo da postoji potreba za dodatnim mjerama koje će olakšati roditeljima, ali i bakama i djedovima, čiji klinci ne idu u vrtić zbog manjka kapaciteta.''

Prva mjera je „Baka – djed servis“, kojom se osigurava novčana naknada bakama i djedovima koji skrbe o unucima predškolske dobi koji nisu upisani u dječji vrtić ili obrt, a zbog nedostatka smještajnih kapaciteta. Gradonačelnik ističe da je cilj mjere pružiti podršku zaposlenim roditeljima, omogućiti dodatni prihod umirovljenicima te potaknuti međugeneracijsku solidarnost i jačanje obiteljskih veza.

Druga mjera je „Nezaposleni roditelji/posvojitelji/skrbnici sa troje i više maloljetne djece“, kojom se osigurava financijska potpora obiteljima s većim brojem djece u kojima su roditelji nezaposleni, a djeca predškolske dobi nisu upisana u vrtić zbog nedostatka kapaciteta. Ova mjera usmjerena je na poboljšanje životnog standarda, poticanje demografske obnove te zadržavanje obitelji na području grada. Visina naknade za obje mjere utvrđena je u iznosu od 360,00 eura mjesečno po djetetu.

Tom je prigodom Svetu Nedelju posjetio Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva, koji je istaknuo da se radi o primjeru dobre prakse na nacionalnoj razini: ,,Grad Sveta Nedelja pokazuje da se odgovornim i strateškim vođenom politikom mogu postići konkretni rezultati u demografiji. Ove mjere nisu samo socijalne, već i razvojne, jer stvaraju sigurnost, potiču ostanak mladih obitelji u RH i jačaju povjerenje građana u institucije. Ovo je model koji može poslužiti kao primjer drugim sredinama u Hrvatskoj.''

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec naglasio je: ,,Sveta Nedelja ovime još jedom potvrđuje da je među gradovima koji najviše ulažu u obitelji i djecu. Želim istaknuti da je od početka mog mandata izgrađeno i dograđeno više vrtićkih objekata nego što ih je ranije postojalo na području našeg grada, a u ovom mandatu planiramo izgraditi još dva objekta. Prednjačimo u zagrebačkom prstenu, a posebno me raduje što nas neki gradovi prate i uvode kvalitetne mjere.''

Grad Sveta Nedelja je značajno povećao naknade za novorođenčad, koje danas iznose od 1.500 do čak 4.000 eura, a Sveta Nedelja svrstala se među gradove s najvišim potporama za mlade obitelji u Hrvatskoj.

Istodobno, kontinuirano se povećavaju izdvajanja za predškolski odgoj. Grad sufinancira boravak djece u vrtićima i obrtima za čuvanje djece, pri čemu je iznos subvencije povećan na 300 eura, a potom i na 360 eura mjesečno po djetetu, uz dodatnu pogodnost da se u cijelosti pokriva osnovna cijena vrtića za treće i svako daljnje dijete iz iste obitelji.

Uz to, Grad ulaže i u proširenje vrtićkih kapaciteta izgradnjom i dogradnjom novih objekata, čime se dugoročno nastoji odgovoriti na potrebe roditelja i djece te smanjiti liste čekanja. Gradonačelnik se osvrnuo također i na grad Zagreb: ,,Žalosti me činjenica da Grad Zagreb kao glavni grad najmanje ulaže u demografiju i obitelji, a mjere koje su imali poput roditelj odgojitelj su ukinuli. Naknade za novorođenčad su im višestruko manje nego naše u Svetoj Nedelji, a nije da si Zagreb s gigantskim proračunom to ne može priuštiti. Stvar je prioriteta, a nama su roditelji i djeca prioritet.'' istaknuo je Zurovec.

Ključne riječi
Sveta Nedelja Dario Zurovec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Edukativna predstava „Sretno more"
važnost očuvanja morskog ekosustava

„Sretno more" stiglo i na kontinent: edukativna predstava oduševila djecu u Karlovcu

U prostoru Starog grada Dubovca održana je premijera predstave „Sretno more“ koja je oduševila više od pedeset mališana. Predstava je dio projekta „Sretno more“ koji zajednički provode Telemach Hrvatska, DIH Innovamare i Institut Ruđer Bošković, a u sklopu kojeg su se u 2025. godini provele četiri akcije čišćenja diljem obale, uklonjeno je 4,5 tone otpada iz mora i educiralo se 170 djece o zaštiti mora.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!