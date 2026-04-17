Tri žene u sekundi pometene s ceste, nećakinja poginule otkrila potresnu priču: 'Taman je pobijedila karcinom'

U Babinoj Gredi zavladali su tuga, šok i nevjerica nakon teške prometne nesreće u kojoj je u četvrtak navečer poginula 75-godišnja mještanka, dok su dvije žene u dobi od 47 i 61 godine lakše ozlijeđene. Na njih je, dok su pješice hodale uz cestu, naletio kombi kojim je upravljao 40-godišnji vozač.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 20.30 sati kada je vozač kombi vozila njemačkih registracijskih oznaka, iz zasad neutvrđenih razloga, izgubio nadzor nad vozilom i prešao u suprotni prometni trak. Tamo je udario tri pješakinje koje su se propisno kretale uz rub kolnika.

Mještani tvrde kako su žene bile dobro vidljive jer su nosile reflektirajuće prsluke, a jedna od njih koristila je i svjetleće štapove za hodanje. Upravo zato mnogima nije jasno kako ih vozač nije uočio na vrijeme. "Koliko su meni rekli, vozač kombija je iz obližnje birtije maltene izašao četveronoške, sjeo u kombi te se odvezao. Strašno je to što je učinio", rekao je za 24sata Tihomir Katušić, vlasnik kuće nedaleko od mjesta nesreće. "Kad sam došao na mjesto nesreće, vidio sam kako su oživljavali jednu ženu. Samo sat vremena prije bio sam tu u blizini, mogao je i mene pregaziti", dodao je.

Vozač usmrtio ženu kod koje je ranije bio na šišanju? 'Nemoguće da ih nije vidio, imale su reflektirajuće prsluke'

Neslužbene su informacije da je jedna od nastradalih žena vlasnica frizerskog salona u Babinoj Gredi i da je muškarac koji je skrivio prometnu nesreću oko podne bio kod nje na šišanju. Nakon što je prouzročio prometnu, nije se zaustavio, već je nastavio s vožnjom kao da se ništa nije dogodilo.

Na mjesto nesreće odmah su stigla tri vozila Hitne pomoći. Sve tri žene prevezene su u vinkovačku bolnicu, no unatoč naporima liječnika, 75-godišnjakinja je preminula. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je na mjesto tragedije stigla nećakinja preminule žene. Kroz suze je rekla kako je njezina teta ranije pobijedila karcinom, ali je sada život izgubila na cesti.

Da podsjetimo, očevidom je rukovodila županijska državna odvjetnica, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, uključujući i to je li vozač bio pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Protiv 40-godišnjaka očekuju se kaznene prijave zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te nepružanja pomoći unesrećenima.